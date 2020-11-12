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Летим в Лабуан

Как добраться до Лабуана на самолёте

В Лабуане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Labuan Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лабуана

  1. Лабуан LBU
    Labuan Airport

Самые дешёвые билеты в Лабуан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура1 8832ч 30м
05.11.2020из 🇲🇾Пенанга3 48521ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇲🇾Коты-Кинабалу3 71530м
05.11.2020из 🇲🇾Алора-Сетара4 46819ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Лабуана