Как добраться до Лабуана на самолёте
В Лабуане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Labuan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лабуана
- Лабуан LBULabuan Airport
Самые дешёвые билеты в Лабуан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|1 883
|2ч 30м
|05.11.2020
|из 🇲🇾Пенанга
|3 485
|21ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇲🇾Коты-Кинабалу
|3 715
|30м
|05.11.2020
|из 🇲🇾Алора-Сетара
|4 468
|19ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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