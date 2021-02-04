Как добраться до Лангкави на самолёте
В Лангкави 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Langkawi International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лангкави
- Лангкави LGKLangkawi International Airport
Самые дешёвые билеты в Лангкави из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.02.2021
|из 🇲🇾Пенанга
|901
|40м
|18.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|1 539
|1ч 5м
|15.10.2020
|из 🇲🇾Джохора-Бару
|3 492
|1ч 15м
|15.02.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|3 591
|1ч 30м
|08.11.2020
|из 🇹🇭Пхукета
|5 861
|23ч 10м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇮🇩Медана
|6 909
|7ч 55м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇵🇭Тагбиларана
|16 658
|22ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|17 446
|16ч 15м (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇷🇺Москвы
|21 094
|31ч 40м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|23 010
|36ч 55м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|23 754
|26ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇩Дакки
|27 137
|12ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|27 823
|40ч 45м (⇵2)
|10.06.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|32 337
|24ч 55м (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇷🇺Воронежа
|34 439
|26ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лангкави
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лангкави, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Пенанг
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