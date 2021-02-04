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Летим в Лангкави

Как добраться до Лангкави на самолёте

В Лангкави 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Langkawi International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лангкави

  1. Лангкави LGK
    Langkawi International Airport

Самые дешёвые билеты в Лангкави из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
04.02.2021из 🇲🇾Пенанга90140м
18.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура1 5391ч 5м
15.10.2020из 🇲🇾Джохора-Бару3 4921ч 15м
15.02.2021из 🇸🇬Сингапура3 5911ч 30м
08.11.2020из 🇹🇭Пхукета5 86123ч 10м (⇵1)
10.12.2020из 🇮🇩Медана6 9097ч 55м (⇵2)
09.12.2020из 🇵🇭Тагбиларана16 65822ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇭Бангкока17 44616ч 15м (⇵2)
01.07.2021из 🇷🇺Москвы21 09431ч 40м (⇵2)
11.02.2021из 🇷🇺Новосибирска23 01036ч 55м (⇵2)
21.12.2020из 🇱🇰Коломбо23 75426ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇩Дакки27 13712ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу27 82340ч 45м (⇵2)
10.06.2021из 🇷🇺Хабаровска32 33724ч 55м (⇵2)
01.07.2021из 🇷🇺Воронежа34 43926ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лангкави, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Пенанг

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Лангкави