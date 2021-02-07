Как добраться до Пенанга на самолёте
В Пенанге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Penang International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пенанга
- Пенанг PENPenang International Airport
Самые дешёвые билеты в Пенанг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|07.02.2021
|из 🇲🇾Лангкави
|911
|35м
|05.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|1 076
|1ч 10м
|13.10.2020
|из 🇲🇾Джохора-Бару
|1 863
|1ч 10м
|25.10.2020
|из 🇲🇾Коты-Бару
|2 262
|4ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇲🇾Коты-Кинабалу
|3 041
|2ч 40м
|12.11.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|5 481
|6ч 45м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇮🇩Медана
|5 835
|5ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|8 339
|6ч 35м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|9 559
|25ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇹🇭Пхукета
|10 819
|15ч (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|12 302
|8ч 45м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|16 018
|29ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|23 481
|25ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|23 861
|25ч 15м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|40 893
|13ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Диего
|51 509
|27ч 15м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|95 724
|55ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пенанга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пенанга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Берлин, Дели, Джохор-Бару, Кота-Бару и Куала-Лумпур
- 06.11.202009.11.2020
- 24.11.202007.12.2020
- 16.10.202018.10.2020
- 04.02.202107.02.2021
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