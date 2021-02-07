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Как добраться до Пенанга на самолёте

В Пенанге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Penang International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пенанга

  1. Пенанг PEN
    Penang International Airport

Самые дешёвые билеты в Пенанг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
07.02.2021из 🇲🇾Лангкави91135м
05.12.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура1 0761ч 10м
13.10.2020из 🇲🇾Джохора-Бару1 8631ч 10м
25.10.2020из 🇲🇾Коты-Бару2 2624ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇲🇾Коты-Кинабалу3 0412ч 40м
12.11.2020из 🇸🇬Сингапура5 4816ч 45м (⇵1)
10.12.2020из 🇮🇩Медана5 8355ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇩Джакарты8 3396ч 35м (⇵1)
27.10.2020из 🇻🇳Хошимина9 55925ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇹🇭Пхукета10 81915ч (⇵1)
30.10.2020из 🇹🇭Бангкока12 3028ч 45м (⇵1)
18.10.2020из 🇹🇼Тайбэй16 01829ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇯🇵Токио23 48125ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Москвы23 86125ч 15м (⇵2)
28.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу40 89313ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Сан-Диего51 50927ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇲🇽Канкуна95 72455ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пенанга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Берлин, Дели, Джохор-Бару, Кота-Бару и Куала-Лумпур

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Пенанга