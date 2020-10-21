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Летим в Сандакан

Как добраться до Сандакана на самолёте

В Сандакане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sandakan Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сандакана

  1. Сандакан SDK
    Sandakan Airport

Самые дешёвые билеты в Сандакан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.10.2020из 🇲🇾Коты-Кинабалу2 45545м
13.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура3 0942ч 55м
18.01.2021из 🇷🇺Москвы30 00838ч 30м (⇵2)
18.07.2021из 🇳🇱Амстердама51 93924ч 15м (⇵2)
27.11.2020из 🇮🇳Дели55 49519ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сандакана