Как добраться до Сандакана на самолёте
В Сандакане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sandakan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сандакана
- Сандакан SDKSandakan Airport
Самые дешёвые билеты в Сандакан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇲🇾Коты-Кинабалу
|2 455
|45м
|13.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|3 094
|2ч 55м
|18.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|30 008
|38ч 30м (⇵2)
|18.07.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|51 939
|24ч 15м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|55 495
|19ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону