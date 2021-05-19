Всё о Серембане

Полезная информация о Серембане

Что нужно знать о Серембане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Серембане
11:1102
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаСерембан
По-английскиSeremban
Столица регионаСерембан является столицей региона
Население города372 917 чел.
Часовой поясAsia/Kuala_Lumpur
Средняя высота59 м. от уровня моря

Где находится Серембан на карте