Полезная информация о Серембане
Что нужно знать о Серембане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Серембане
11:1102
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Серембан
|По-английски
|Seremban
|Столица региона
|Серембан является столицей региона
|Население города
|372 917 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Kuala_Lumpur
|Средняя высота
|59 м. от уровня моря