Как добраться до Гана на самолёте
В Гане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gan/Seenu Airport» вам не избежать
Список аэропортов Гана
- Ган GANGan/Seenu Airport
Самые дешёвые билеты в Ган из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.03.2021
|из 🇮🇹Милана
|30 101
|18ч 25м (⇵2)
|03.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|40 708
|16ч 40м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇲🇻Мале
|42 105
|16ч 35м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|47 140
|40ч 40м (⇵2)
|25.06.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|47 385
|28ч 20м (⇵2)
|15.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|48 113
|36ч 55м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇺🇦Киева
|57 595
|54ч 5м (⇵2)
|25.06.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|59 491
|19ч (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|88 930
|56ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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