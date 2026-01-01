Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)
Посмотреть на обитателей океана, поужинать пойманной рыбой и насладиться огненными закатами
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
28 сен в 10:00
26 ноя в 10:00
$1705 за человека
По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения
Полюбоваться красотой семи островов, заглянуть в подводный мир океана и поплавать в лазурной воде
Начало: Мале, аэропорт, до 13:00
4 ноя в 08:00
205 000 ₽ за человека
На Мальдивы в женской мини-группе с проживанием в отеле 5*: баланс отдыха и впечатлений
Понежиться на мягком песочке, поплавать с акулами, покормить скатов и провести день на люкс-резорте
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
15 ноя в 08:00
165 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «На 9 дней»
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