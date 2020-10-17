Как добраться до Бамако на самолёте
В Бамако 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bamako-Senou International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бамако
- Бамако BKOBamako-Senou International Airport
Самые дешёвые билеты в Бамако из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из Абиджана
|11 576
|1ч 30м
|16.10.2020
|из 🇲🇷Нуакшот
|14 211
|1ч 40м
|22.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|17 664
|1ч 30м
|06.12.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|18 803
|8ч 25м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|20 104
|9ч 45м (⇵1)
|26.11.2020
|из Браззавиля
|23 741
|9ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|23 873
|7ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇬🇭Аккры
|24 489
|3ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|24 729
|13ч 55м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇧🇯Котону
|25 217
|5ч 15м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|26 789
|29ч 45м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇮🇹Рима
|27 037
|44ч 55м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇬🇦Либревиля
|27 480
|4ч 10м
|19.12.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|27 933
|7ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|29 413
|20ч 10м (⇵1)
|02.09.2021
|из 🇪🇸Валенсии
|30 762
|11ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|31 560
|27ч 35м (⇵1)
|11.03.2021
|из 🇬🇧Лондона
|31 643
|28ч 50м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|34 128
|11ч 5м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|35 583
|29ч 55м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇩🇿Алжира
|36 003
|26ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|36 269
|37ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|38 235
|24ч 30м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|38 620
|21ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇼Кигали
|39 708
|23ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇳🇪Ниамея
|41 888
|7ч 35м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|45 331
|17ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|45 352
|37ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|45 663
|17ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|52 664
|14ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇹🇩Нджамены
|53 371
|9ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|56 433
|23ч (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|58 117
|20ч 15м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|59 719
|37ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|60 164
|24ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|63 303
|27ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|73 731
|29ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|78 819
|50ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|88 509
|37ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|89 383
|39ч 40м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|92 116
|31ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇱🇾Триполи
|177 282
|16ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бамако
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бамако, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абиджан, Браззавиль, Дакка, Дакар и Ниамей
- 01.12.202027.01.2021
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