Летим в Бамако

Как добраться до Бамако на самолёте

В Бамако 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bamako-Senou International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бамако

  1. Бамако BKO
    Bamako-Senou International Airport

Самые дешёвые билеты в Бамако из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.10.2020из Абиджана11 5761ч 30м
16.10.2020из 🇲🇷Нуакшот14 2111ч 40м
22.10.2020из 🇸🇳Дакара17 6641ч 30м
06.12.2020из 🇲🇦Касабланки18 8038ч 25м (⇵1)
18.11.2020из 🇫🇷Парижа20 1049ч 45м (⇵1)
26.11.2020из Браззавиля23 7419ч 50м (⇵1)
24.10.2020из 🇪🇸Мадрида23 8737ч 10м (⇵1)
19.10.2020из 🇬🇭Аккры24 4893ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇹🇷Стамбула24 72913ч 55м (⇵1)
24.10.2020из 🇧🇯Котону25 2175ч 15м (⇵1)
05.12.2020из 🇮🇹Болоньи26 78929ч 45м (⇵2)
05.01.2021из 🇮🇹Рима27 03744ч 55м (⇵2)
07.01.2021из 🇬🇦Либревиля27 4804ч 10м
19.12.2020из 🇪🇸Барселоны27 9337ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇹🇳Туниса29 41320ч 10м (⇵1)
02.09.2021из 🇪🇸Валенсии30 76211ч 50м (⇵1)
11.11.2020из 🇫🇷Марселя31 56027ч 35м (⇵1)
11.03.2021из 🇬🇧Лондона31 64328ч 50м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Москвы34 12811ч 5м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Волгограда35 58329ч 55м (⇵2)
27.10.2020из 🇩🇿Алжира36 00326ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇦Киева36 26937ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇹Неаполя38 23524ч 30м (⇵2)
31.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга38 62021ч 25м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇼Кигали39 70823ч 10м (⇵1)
20.10.2020из 🇳🇪Ниамея41 8887ч 35м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Казани45 33117ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇾Минска45 35237ч (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне45 66317ч 25м (⇵1)
09.11.2020из 🇦🇪Дубая52 66414ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇹🇩Нджамены53 3719ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇶🇦Дохи56 43323ч (⇵1)
21.10.2020из 🇺🇦Запорожье58 11720ч 15м (⇵2)
27.12.2020из 🇰🇿Алматы59 71937ч (⇵2)
14.10.2020из 🇰🇬Бишкека60 16424ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇿Ташкента63 30327ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇦🇪Шарджи73 73129ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Кемерово78 81950ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇦Одессы88 50937ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Омска89 38339ч 40м (⇵2)
15.02.2021из 🇨🇳Гуанчжоу92 11631ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇱🇾Триполи177 28216ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бамако, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абиджан, Браззавиль, Дакка, Дакар и Ниамей

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Бамако