Полезная информация о Сегах
Что нужно знать о Сегах: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сегах
19:4438
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇱 Мали
|Название города
|Сеги
|По-английски
|Segou
|Столица региона
|Сеги является столицей региона
|Население города
|92 552 чел.
|Аэропорт
|Сегу SZU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bamako
|Средняя высота
|291 м. от уровня моря