Всё о Сегах

Полезная информация о Сегах

Что нужно знать о Сегах: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сегах
19:4438
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇱 Мали
Название городаСеги
По-английскиSegou
Столица регионаСеги является столицей региона
Население города92 552 чел.
АэропортСегу SZU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bamako
Средняя высота291 м. от уровня моря

Где находится Сеги на карте