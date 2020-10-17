Как добраться до Мальты на самолёте
На Мальте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Malta International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мальты
- Мальта MLAMalta International Airport
Самые дешёвые билеты на Мальту из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|910
|1ч 45м
|17.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|1 152
|2ч 10м
|22.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 206
|1ч 25м
|20.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 283
|2ч 45м
|21.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|1 301
|3ч 25м
|14.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 328
|2ч 25м
|25.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|1 359
|3ч 5м
|16.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|1 360
|1ч 15м
|14.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 374
|50м
|26.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 450
|3ч 5м
|20.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 541
|2ч
|16.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|1 544
|1ч 50м
|30.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 682
|26ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Ибицы
|1 694
|5ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|1 730
|26ч 45м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|1 813
|1ч 45м
|26.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|1 817
|28ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 998
|15ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 006
|11ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|2 044
|11ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 046
|17ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 068
|5ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 089
|9ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|2 099
|22ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Триеста
|2 138
|19ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|2 164
|37ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇫🇷Нанта
|2 177
|6ч 45м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 180
|13ч (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 193
|4ч 35м
|18.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|2 200
|23ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Ноттингема
|2 203
|3ч 15м
|22.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 256
|16ч 40м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 275
|3ч 35м
|08.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|2 362
|12ч 30м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇵🇱Кракова
|2 367
|11ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 380
|30ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|2 390
|14ч 5м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 591
|23ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 634
|15ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|2 634
|34ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|2 651
|29ч 40м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|2 693
|27ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇹Пизы
|2 816
|26ч 45м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|2 825
|27ч 25м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 007
|44ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|3 088
|26ч 30м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|3 160
|49ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|3 216
|50ч 25м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|3 225
|25ч 30м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|3 291
|24ч 15м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 484
|30ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 497
|14ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|3 607
|11ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇴Яссы
|3 633
|26ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|3 636
|20ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Ньюкасла
|3 641
|11ч (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 712
|10ч 5м (⇵1)
|23.06.2021
|из 🇹🇳Туниса
|3 735
|50м
|11.12.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 846
|27ч 5м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|4 087
|26ч 10м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|4 178
|20ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇴Крайовы
|4 360
|28ч 55м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇺🇦Харькова
|4 596
|12ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|4 694
|14ч 50м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|4 752
|14ч 25м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|4 762
|14ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Кротоне
|5 177
|29ч 50м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|5 223
|34ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|5 371
|17ч 50м (⇵1)
|13.11.2020
|из Скопье
|5 828
|40ч 50м (⇵2)
|18.02.2021
|из 🇬🇷Санторини
|5 911
|28ч 10м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|6 334
|40ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|6 449
|9ч 25м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|6 468
|39ч 40м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|6 499
|51ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|6 526
|27ч 40м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|6 639
|29ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|6 846
|42ч 30м (⇵2)
|02.08.2021
|из 🇲🇦Марракеша
|7 126
|40ч 50м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|7 161
|23ч 55м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|7 293
|38ч 15м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇺🇦Херсона
|7 339
|38ч 20м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|7 402
|16ч 35м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 448
|42ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|7 459
|47ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇴Клужа
|7 821
|27ч 55м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|8 026
|19ч 10м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|8 171
|29ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|8 256
|48ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|8 309
|55ч 45м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|8 362
|39ч 30м (⇵2)
|10.06.2021
|из 🇫🇷Тулона
|8 679
|26ч 30м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|8 883
|32ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇭🇷Сплита
|9 172
|21ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|9 184
|47ч (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇭🇷Дубровника
|10 038
|22ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|10 163
|45ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|10 195
|47ч 45м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|10 370
|15ч 35м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|11 773
|39ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мальты
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мальты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Берлин, Франкфурт-на-Майне, Киев, Стамбул и Лиссабон
- 30.10.202009.11.2020
- 07.11.202011.11.2020
- 17.12.202028.01.2021
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