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Как добраться до Мальты на самолёте

На Мальте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Malta International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Мальты

  1. Мальта MLA
    Malta International Airport

Самые дешёвые билеты на Мальту из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.10.2020из 🇬🇷Афин9101ч 45м
17.10.2020из 🇪🇸Валенсии1 1522ч 10м
22.11.2020из 🇮🇹Рима1 2061ч 25м
20.10.2020из 🇧🇪Брюсселя1 2832ч 45м
21.10.2020из 🇬🇧Манчестера1 3013ч 25м
14.10.2020из 🇦🇹Вены1 3282ч 25м
25.10.2020из 🇵🇹Порту1 3593ч 5м
16.10.2020из 🇮🇹Неаполя1 3601ч 15м
14.10.2020из 🇮🇹Катании1 37450м
26.10.2020из 🇬🇧Лондона1 4503ч 5м
20.11.2020из 🇮🇹Милана1 541
16.11.2020из 🇮🇹Болоньи1 5441ч 50м
30.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 68226ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇸Ибицы1 6945ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Венеции1 73026ч 45м (⇵1)
13.11.2020из 🇬🇷Салоников1 8131ч 45м
26.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива1 81728ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇱🇹Вильнюса1 99815ч 50м (⇵1)
27.10.2020из 🇩🇰Копенгагена2 00611ч 25м (⇵1)
25.10.2020из 🇩🇰Биллунн2 04411ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇨🇿Праги2 04617ч 10м (⇵1)
19.10.2020из 🇵🇱Варшавы2 0685ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇺🇦Киева2 0899ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме2 09922ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Триеста2 13819ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇸🇪Гётеборга2 16437ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇫🇷Нанта2 1776ч 45м (⇵1)
28.10.2020из 🇩🇪Берлина2 18013ч (⇵1)
16.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 1934ч 35м
18.11.2020из 🇮🇹Палермо2 20023ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇬🇧Ноттингема2 2033ч 15м
22.10.2020из 🇩🇪Дортмунда2 25616ч 40м (⇵1)
12.11.2020из 🇱🇻Риги2 2753ч 35м
08.11.2020из 🇷🇴Бухареста2 36212ч 30м (⇵1)
10.12.2020из 🇵🇱Кракова2 36711ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 38030ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇱🇺Люксембурга2 39014ч 5м (⇵1)
08.11.2020из 🇧🇬Софии2 59123ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇪🇸Малаги2 63415ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки2 63434ч 5м (⇵2)
24.10.2020из 🇵🇱Познани2 65129ч 40м (⇵1)
12.11.2020из 🇩🇪Кёльна2 69327ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇹Пизы2 81626ч 45м (⇵1)
22.11.2020из 🇮🇹Бриндизи2 82527ч 25м (⇵1)
26.10.2020из 🇸🇪Стокгольм3 00744ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇬🇷Ханьи3 08826ч 30м (⇵1)
16.12.2020из 🇩🇪Гамбурга3 16049ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇧Эдинбурга3 21650ч 25м (⇵2)
01.01.2021из 🇭🇺Будапешта3 22525ч 30м (⇵1)
01.03.2021из 🇷🇺Москвы3 29124ч 15м (⇵1)
13.10.2020из 🇫🇷Парижа3 48430ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇳🇱Амстердама3 49714ч 30м (⇵1)
14.10.2020из 🇸🇰Братиславы3 60711ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇴Яссы3 63326ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇬🇷Родоса3 63620ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇬🇧Ньюкасла3 64111ч (⇵1)
21.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 71210ч 5м (⇵1)
23.06.2021из 🇹🇳Туниса3 73550м
11.12.2020из 🇬🇪Тбилиси3 84627ч 5м (⇵1)
14.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа4 08726ч 10м (⇵2)
29.12.2020из 🇳🇱Эйндховена4 17820ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇴Крайовы4 36028ч 55м (⇵2)
02.01.2021из 🇺🇦Харькова4 59612ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇭Цюриха4 69414ч 50м (⇵1)
21.10.2020из 🇹🇷Антальи4 75214ч 25м (⇵2)
21.10.2020из 🇹🇷Даламана4 76214ч 25м (⇵2)
22.10.2020из 🇮🇹Кротоне5 17729ч 50м (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Уфы5 22334ч (⇵2)
31.10.2020из 🇲🇩Кишинёва5 37117ч 50м (⇵1)
13.11.2020из Скопье5 82840ч 50м (⇵2)
18.02.2021из 🇬🇷Санторини5 91128ч 10м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Казани6 33440ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇦Днепр6 4499ч 25м (⇵2)
16.01.2021из 🇷🇺Минеральных Вод6 46839ч 40м (⇵2)
12.12.2020из 🇦🇪Абу-Даби6 49951ч (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇦Одессы6 52627ч 40м (⇵2)
15.11.2020из 🇹🇷Бодрума6 63929ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга6 84642ч 30м (⇵2)
02.08.2021из 🇲🇦Марракеша7 12640ч 50м (⇵2)
15.11.2020из 🇹🇷Аланьи7 16123ч 55м (⇵2)
10.02.2021из 🇷🇺Красноярска7 29338ч 15м (⇵2)
30.12.2020из 🇺🇦Херсона7 33938ч 20м (⇵2)
23.10.2020из 🇫🇷Ниццы7 40216ч 35м (⇵1)
16.11.2020из 🇧🇾Минска7 44842ч 35м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Перми7 45947ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇴Клужа7 82127ч 55м (⇵1)
30.01.2021из 🇷🇺Нижневартовска8 02619ч 10м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇸Белграда8 17129ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Краснодара8 25648ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Самары8 30955ч 45м (⇵2)
02.11.2020из 🇲🇦Касабланки8 36239ч 30м (⇵2)
10.06.2021из 🇫🇷Тулона8 67926ч 30м (⇵1)
25.11.2020из 🇷🇺Омска8 88332ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇭🇷Сплита9 17221ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Воронежа9 18447ч (⇵2)
28.11.2020из 🇭🇷Дубровника10 03822ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇨🇾Ларнаки10 16345ч (⇵1)
14.10.2020из 🇪🇪Таллина10 19547ч 45м (⇵2)
31.12.2020из 🇷🇺Новосибирска10 37015ч 35м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Тюмени11 77339ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мальты, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Берлин, Франкфурт-на-Майне, Киев, Стамбул и Лиссабон

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Мальты