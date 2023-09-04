Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» на Мальте на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мдина и Рабат
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мдина и Рабат
Начало: Главные Ворота Мдины
Завтра в 15:00
7 авг в 12:00
120 за всё до 5 чел.
Валлетта - прогулка по городу Рыцарей Госпитальеров
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Валлетта - прогулка по городу Рыцарей Госпитальеров
Начало: Главный вход в Валлетту напротив фонтана Тритон
Завтра в 21:00
7 авг в 12:00
130 за всё до 5 чел.
Великая Гавань и 3 города
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Великая Гавань и 3 города
Начало: Терминал паромов Валлетта-3города в Валлетте
Завтра в 09:00
7 авг в 12:00
120 за всё до 5 чел.
Мдина и Валлетта
Пешая
На автобусе
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта
Начало: Терминал Круизных кораблей
8 авг в 10:00
9 авг в 15:00
290 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 сентября 2023
    Валлетта - прогулка по городу Рыцарей Госпитальеров
    Это было познавательно. Спасибо большое!!! Мне очень понравилось все!
  • О
    Оксана
    6 апреля 2023
    Великая Гавань и 3 города
    Отличная экскурсия. Мы много узнали об истории острова со времен рыцарей госпитальеров до наших дней. Мы прошли по первому укрепленному городу, сохранившему кривые средневековые улицы, увидели множество исторических зданий и насладились великолепными видами.
  • Л
    Леонид
    10 февраля 2023
    Великая Гавань и 3 города
    Все было супер
  • I
    Irina
    10 декабря 2022
    Мдина и Рабат
    Экскурсия была очень впечатляющая и энергоемкая по информации, полученной в ходе экскурсии… И не было такого вопроса на который бы не ответила наш замечательный экскурсовод Юлия. Теперь мы всем нашим знакомым будем ее рекомендовать!!! Спасибо большое Юлия!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мальте в категории «Популярные экскурсии»

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  3. Великая Гавань и 3 города
  4. Мдина и Валлетта
Сколько стоит экскурсия по Мальте в августе 2024
Сейчас на Мальте в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 290. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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