2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мдина и Рабат
Начало: Главные Ворота Мдины
Завтра в 15:00
7 авг в 12:00
€120 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Валлетта - прогулка по городу Рыцарей Госпитальеров
Начало: Главный вход в Валлетту напротив фонтана Тритон
Завтра в 21:00
7 авг в 12:00
€130 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Великая Гавань и 3 города
Начало: Терминал паромов Валлетта-3города в Валлетте
Завтра в 09:00
7 авг в 12:00
€120 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта
Начало: Терминал Круизных кораблей
8 авг в 10:00
9 авг в 15:00
€290 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 сентября 2023Это было познавательно. Спасибо большое!!! Мне очень понравилось все!
- ООксана6 апреля 2023Отличная экскурсия. Мы много узнали об истории острова со времен рыцарей госпитальеров до наших дней. Мы прошли по первому укрепленному городу, сохранившему кривые средневековые улицы, увидели множество исторических зданий и насладились великолепными видами.
- ЛЛеонид10 февраля 2023Все было супер
- IIrina10 декабря 2022Экскурсия была очень впечатляющая и энергоемкая по информации, полученной в ходе экскурсии… И не было такого вопроса на который бы не ответила наш замечательный экскурсовод Юлия. Теперь мы всем нашим знакомым будем ее рекомендовать!!! Спасибо большое Юлия!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мальте в категории «Популярные экскурсии»
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