Отправьтесь в морское путешествие к островам Комино и Гозо, чтобы увидеть живописные бухты, пещеры и знаменитую Голубую лагуну.
Вас ждут бирюзовые воды, скалистые пейзажи, прогулка по Гозо и комфортный маршрут на современном катамаране.
Вас ждут бирюзовые воды, скалистые пейзажи, прогулка по Гозо и комфортный маршрут на современном катамаране.
Описание экскурсииМорское путешествие к островам Мальты Отправьтесь из Буджиббы в однодневное путешествие на катамаране к островам Комино и Гозо. Во время маршрута вы увидите живописные скалы, скрытые бухты и природные морские пещеры, доступные только с воды, а также проплывёте мимо острова Святого Павла со знаменитой статуей апостола Павла. Голубая лагуна и остров Гозо Остановитесь в знаменитой Голубой лагуне примерно на час — здесь вас ждут бирюзовые воды и белое песчаное дно. После этого отправляйтесь на остров Гозо, где можно провести свободное время: посетить старый город Виктория с Цитаделью, прогуляться по улочкам и магазинам или отдохнуть на пляже Рамла с красным песком. Морские пещеры и природные пейзажи На обратном пути к Буджиббе лодка пройдёт через Кристальную лагуну и близлежащие пещеры, где можно сделать красивые фотографии и полюбоваться пейзажами. Завершите путешествие живописными остановками у пиратских пещер Санта-Мария и необычного скального образования «Слоновья голова».
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Комино
- Голубая лагуна
- Остров Гозо (Гоцо)
- Побережье северной Мальты
- Остров Святого Павла
- Морские пещеры Мальты
- Цитадель в Виктории
- Старый город Виктория
- Залив Рамла
- Пляж Рамла
- Кристальная лагуна
- Пещеры Санта-Мария
- Скальное образование «Слоновья голова»
Что включено
- Экскурсионный круиз
- Купание в Голубой лагуне
- Посещение Кристальной лагуны
- 3-4 часа на Гозо
- Посещение морских пещер Комино
- Мягкие шезлонги
Что не входит в цену
- Еда и напитки (можно приобрести в бортовом баре с оплатой картой)
- Снаряжение для сноркелинга
- Наземный трансфер на Гозо
- Полотенца и купальные костюмы
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Мальта, город Сан-Пауль-иль-Бахар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Все очень здорово, но чтобы не испортить впечатления советую вам следующее: приходите заранее до начала экскурсии. Знайте, что Голубая лагуна была переполнена туристами, не ожидайте единения с природой Никто не сказал нам, что нужен транспорт, чтобы подняться на гору в Гозо, но это мелочи и на месте легко соориентироваться
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Х
Очень приятная атмосфера на борту, с едой и напитками по очень разумным ценам. Не хватило смелости прыгнуть с верхней палубы, как многие делали. ВОзможность вам предоставят, елси захотите окунуться. Лучшая поездка из нашего отпуска
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М
Круиз хороший. Напитки и еда на борту были очень дешевыми, что на самом деле совершенно противоположно другим турам. На обратном пути было уже довольно холодно, но экипаж ничего не может сделать для погоды;)
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А
Мой муж, 2 мальчика в возрасте 10 и 12 лет, и я полностью наслаждался туром. Бурное море не помешало нашей поездке. Голубая лагуна была впечатляющей и достаточно теплой, чтобы плавать.
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O
Мы видели так много за короткое время. Немного трудно гулять, на Гозо крутые холмы. Однако, все было хорошо организовано. Отличное соотношение цены и качества.
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И
Приятно, познавательно и весело! Хотя платежи по карте не принимаются. Приготовьте немного наличных, если вы не планируете взять с собой напитки или еду!
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€40 за человека