Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Отправьтесь в морское путешествие к островам Комино и Гозо, чтобы увидеть живописные бухты, пещеры и знаменитую Голубую лагуну.



Вас ждут бирюзовые воды, скалистые пейзажи, прогулка по Гозо и комфортный маршрут на современном катамаране. 5 10 отзывов

TicketsS Ваш гид на Мальте Задать вопрос Групповая экскурсия €40 за человека 5 10 отзывов 🇬🇧 английский 7 часов 1-25 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Морское путешествие к островам Мальты Отправьтесь из Буджиббы в однодневное путешествие на катамаране к островам Комино и Гозо. Во время маршрута вы увидите живописные скалы, скрытые бухты и природные морские пещеры, доступные только с воды, а также проплывёте мимо острова Святого Павла со знаменитой статуей апостола Павла. Голубая лагуна и остров Гозо Остановитесь в знаменитой Голубой лагуне примерно на час — здесь вас ждут бирюзовые воды и белое песчаное дно. После этого отправляйтесь на остров Гозо, где можно провести свободное время: посетить старый город Виктория с Цитаделью, прогуляться по улочкам и магазинам или отдохнуть на пляже Рамла с красным песком. Морские пещеры и природные пейзажи На обратном пути к Буджиббе лодка пройдёт через Кристальную лагуну и близлежащие пещеры, где можно сделать красивые фотографии и полюбоваться пейзажами. Завершите путешествие живописными остановками у пиратских пещер Санта-Мария и необычного скального образования «Слоновья голова».

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров Комино

Голубая лагуна

Остров Гозо (Гоцо)

Побережье северной Мальты

Остров Святого Павла

Морские пещеры Мальты

Цитадель в Виктории

Старый город Виктория

Залив Рамла

Пляж Рамла

Кристальная лагуна

Пещеры Санта-Мария

Скальное образование «Слоновья голова» Что включено Экскурсионный круиз

Купание в Голубой лагуне

Посещение Кристальной лагуны

3-4 часа на Гозо

Посещение морских пещер Комино

Мягкие шезлонги Что не входит в цену Еда и напитки (можно приобрести в бортовом баре с оплатой картой)

Снаряжение для сноркелинга

Наземный трансфер на Гозо

Полотенца и купальные костюмы

Трансфер до места встречи

Личные расходы Место начала и завершения? Мальта, город Сан-Пауль-иль-Бахар Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.