  1. Мальта
  2. Экскурсии

Храм Хаджар Им, шоу "Наследие камня" и местный рынок

Vtabonetravel
Vtabonetravel – Гид из Мальты
Храм Хаджар Им, шоу "Наследие камня" и местный рынок
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €74 за человека

    Заказать экскурсию
Храм Хаджар Им, шоу "Наследие камня" и местный рынок
Храм Хаджар Им, шоу "Наследие камня" и местный рынок

Что вы увидите

  • Хаджар Им
  • долинf Зурри
  • Голубой Грот
  • рыбацкий поселок Марсашлокк
  • пещера Ар-Далам
Экскурсия по югу острова начнется с посещения старого карьера, превращенного в очень информативное шоу. Вам подробно расскажут о традиционном мальтийском ремесле – добыче и обработке камня-известняка, который местные жители используют как строительный материал на протяжении многих тысячелетий. О тайнах истории 📖 Вы узнаете в одном из самых интересных доисторических храмов Мальты - Хаджар Им, расположенном на холме, на фоне Средиземного моря 🌊 и маленького острова Филфля.
Затем Вы проследуете в долину Зурри, где у Вас будет возможность совершить морскую прогулку 👣 на лодках и полюбоваться Голубым Гротом ( Катание на лодках не входит в стоимость экскурсии 🧭, так как зависит от погоды. )
После обеда маршрут пройдёт через аграрные районы в рыбацкий поселок Марсашлокк. У Вас будет возможность прогуляться по местному рынку, расположенному вдоль набережной. Закончится экскурсия ⛳ посещением пещеры Ар-Далам, где археологами были обнаружены доказательства, что когда-то Мальта являлась частью Европейского континента.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
  • Катание на лодках (возможность зависит от погоды)
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Храм Хаджар Им, шоу "Наследие камня" и местный рынок
Храм Хаджар Им, шоу "Наследие камня" и местный рынок
Храм Хаджар Им, шоу "Наследие камня" и местный рынок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vtabonetravel
Vtabonetravel
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Vtabonetravel проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия по деревне Марсашлокк и прогулка в Голубой Грот
39
5 часов
Экскурсия по деревне Марсашлокк и прогулка в Голубой Грот
8 отзывов
Поездка на уединенный остров Гозо
80
9 часов
Поездка на уединенный остров Гозо
7 отзывов
Обзорная прогулка по древней столице Мдине
69
8 часов
Обзорная прогулка по древней столице Мдине
3 отзыва
Круиз по Великой Гавани
42.5
4 часа
Круиз по Великой Гавани
2 отзыва
Другая Мальта: от дворцов до винных погребов
50
5 часов
Другая Мальта: от дворцов до винных погребов
2 отзыва
Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея
41.5
4 часа
Путешествие по Мальте: три города - Витториозо, Каспикуа и Сенглея
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий на Мальте

По мальтийскому побережью
28.5
7 часов
По мальтийскому побережью
10 отзывов
Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день
58.5
8 часов
Мальта: Моста, Деревня ремесел, Мдина и Валлетта Полный день
3 отзыва
Мальта: автобусный тур hop-on hop-off на день
23
24 часа
Мальта: автобусный тур hop-on hop-off на день
2 отзыва
Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня
45
48 часов
Мальта: автобусный тур Hop-On Hop-Off на два дня