Экскурсия по югу острова начнется с посещения старого карьера, превращенного в очень информативное шоу. Вам подробно расскажут о традиционном мальтийском ремесле – добыче и обработке камня-известняка, который местные жители используют как строительный материал на протяжении многих тысячелетий. О тайнах истории 📖 Вы узнаете в одном из самых интересных доисторических храмов Мальты - Хаджар Им, расположенном на холме, на фоне Средиземного моря 🌊 и маленького острова Филфля.

Затем Вы проследуете в долину Зурри, где у Вас будет возможность совершить морскую прогулку 👣 на лодках и полюбоваться Голубым Гротом ( Катание на лодках не входит в стоимость экскурсии 🧭, так как зависит от погоды. )

После обеда маршрут пройдёт через аграрные районы в рыбацкий поселок Марсашлокк. У Вас будет возможность прогуляться по местному рынку, расположенному вдоль набережной. Закончится экскурсия ⛳ посещением пещеры Ар-Далам, где археологами были обнаружены доказательства, что когда-то Мальта являлась частью Европейского континента.