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По мальтийскому побережью

5
10 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Мальты
Проведите целый день на семейном корабле 🛳️ в круизе по островам Мальтийского архипелага.

Вы посетите острова Гозо и Комино, искупаетесь в кристально чистой воде Голубой лагуны, изучите пещеры, скалы и заливы.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🎫Онлайн билеты

  • €28.5 за человека

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По мальтийскому побережью
По мальтийскому побережью

Что вы увидите

  • Острова Сент-Полс
  • Статуя Святого Павла
  • Мыс Ахраш
  • Скала «Голова слона»
  • Северный канал Комино
  • Залив Санта-Мария
  • Залив Святого Николая
  • Пещеры Ахраш и Святой Марии
  • Голубая лагуна
  • Остров Гозо
  • Гавань Мгарр
  • г. Виктория
  • Цитадель
  • Базилика Девы Марии Та’Пину
  • Хрустальная лагуна
  • Башня Святой Марии
Отправляйтесь от причала Буджиббы в 10:30 и начните ваш круиз по северному побережью Мальты. Проплывите мимо таких мест, как острова Сент-Полс со статуей Святого Павла и мыс Ахраш. Продолжите круиз через северный канал Комино и проплывите мимо скалы «Голова слона», залива Санта-Мария, залива Святого Николая и отеля Comino. Сделайте быстрые остановки, чтобы заглянуть в пещеру Ахраш и пещеру Святой Марии. На протяжении всего путешествия Кевин и его отец капитан Джо расскажут вам о достопримечательностях 🏛️ и предоставят информацию о Мальте.
В течение часа вы попадете на остров 🏝️ Комино, где находится знаменитая Голубая лагуна. Судно пришвартуется к берегу, и у вас будет 1, 5 часа свободного времени. Не стесняйтесь воспользоваться всеми удобствами корабля или спуститесь на берег и исследуйте остров. Расслабьтесь и позагорайте на верхней палубе или укройтесь в тени на главной. Окунитесь в освежающую кристально чистую воду. На борту есть мужской и женский туалеты, шкафчики и кафе-закусочная с горячими и холодными напитками.
Посетив Комино, следуйте к острову Гозо, где вы проведете 3 часа. Во время этой остановки вы можете осмотреть гавань Мгарр и окрестности или проехать на местном автобусе 🚌 до Виктории – главного города Гозо. В качестве другого варианта закажите микроавтобус/автобус, который провезет вас по главным достопримечательностям на острове. Посетите столицу Викторию, где вы сможете осмотреть Цитадель, которая входит в список ЮНЕСКО, и остановиться у базилики Девы Марии Та’Пину. Посетите Двейру со внутренним морем и Лазурным окном. Пожалуйста, обратите внимание, что это не экскурсия ⛳ с гидом. Водитель 🚗 будет останавливаться у каждого места и предоставит вам время для визита. Те, кто отправятся в тур в воскресенье, не смогу попасть в базилику Та'Пину из-за мессы.
После 3 часов возвращайтесь на корабль в гавани Мгарр и совершите круиз к отправной точке через южный канал Комино. Проплывите через Хрустальную лагуну, пещеры и башню Святой Марии. Возвращение на Мальту примерно в 17:30.
ВНИМАНИЕ! Гид-экскурсовод говорит на английском языке.
Тур подходит для туристов всех возрастов. Однако участники с детскими колясками и на инвалидных креслах не смогут покинуть борт на острове Комино из-за скалистой местности. Эти предметы можно оставить на борту судна.
Что входит
  • 1 час в Голубой лагуне.
  • 1 час в Кристальной лагуне (только с июня по сентябрь).
  • 3 часа на Гозо.
  • Мягкие шезлонги.
  • Водные горки.
  • Окно для подводного осмотра.
Что не входит
  • Наземный транспорт (по желанию).
  • Еда и напитки.
  • Полотенца.
  • Трансфер из отелей в Ауре, Буджиббе, бухте Святого Павла, Шемшие, Сент-Джулиансе, Слиме и Валлетте (за дополнительную плату начиная от 2€ за человека).
Начало
🚩 Место отправления – гавань Буджиббы
Место завершения
🏁 По договоренности
По мальтийскому побережью
По мальтийскому побережью
По мальтийскому побережью
По мальтийскому побережью

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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10 отзывов оставили туристы

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