Отправляйтесь от причала Буджиббы в 10:30 и начните ваш круиз по северному побережью Мальты. Проплывите мимо таких мест, как острова Сент-Полс со статуей Святого Павла и мыс Ахраш. Продолжите круиз через северный канал Комино и проплывите мимо скалы «Голова слона», залива Санта-Мария, залива Святого Николая и отеля Comino. Сделайте быстрые остановки, чтобы заглянуть в пещеру Ахраш и пещеру Святой Марии. На протяжении всего путешествия Кевин и его отец капитан Джо расскажут вам о достопримечательностях 🏛️ и предоставят информацию о Мальте.

В течение часа вы попадете на остров 🏝️ Комино, где находится знаменитая Голубая лагуна. Судно пришвартуется к берегу, и у вас будет 1, 5 часа свободного времени. Не стесняйтесь воспользоваться всеми удобствами корабля или спуститесь на берег и исследуйте остров. Расслабьтесь и позагорайте на верхней палубе или укройтесь в тени на главной. Окунитесь в освежающую кристально чистую воду. На борту есть мужской и женский туалеты, шкафчики и кафе-закусочная с горячими и холодными напитками.

Посетив Комино, следуйте к острову Гозо, где вы проведете 3 часа. Во время этой остановки вы можете осмотреть гавань Мгарр и окрестности или проехать на местном автобусе 🚌 до Виктории – главного города Гозо. В качестве другого варианта закажите микроавтобус/автобус, который провезет вас по главным достопримечательностям на острове. Посетите столицу Викторию, где вы сможете осмотреть Цитадель, которая входит в список ЮНЕСКО, и остановиться у базилики Девы Марии Та’Пину. Посетите Двейру со внутренним морем и Лазурным окном. Пожалуйста, обратите внимание, что это не экскурсия ⛳ с гидом. Водитель 🚗 будет останавливаться у каждого места и предоставит вам время для визита. Те, кто отправятся в тур в воскресенье, не смогу попасть в базилику Та'Пину из-за мессы.

После 3 часов возвращайтесь на корабль в гавани Мгарр и совершите круиз к отправной точке через южный канал Комино. Проплывите через Хрустальную лагуну, пещеры и башню Святой Марии. Возвращение на Мальту примерно в 17:30.

ВНИМАНИЕ! Гид-экскурсовод говорит на английском языке.

Тур подходит для туристов всех возрастов. Однако участники с детскими колясками и на инвалидных креслах не смогут покинуть борт на острове Комино из-за скалистой местности. Эти предметы можно оставить на борту судна.