Vtabonetravel – Гид из Мальты

После 20-минутной переправы на пароме вдоль скалистых берегов, вы окажетесь на уединенном острове 🏝️ Гозо.



Вы посетите мегалитические храмы Джгантия – самые древние постройки человека на земле, возраст которых старше пирамид Египта.



Затем вы совершите восхождение на средневековую крепость Цитадель в столице острова – городе Виктории.



Увидите похожую на фьорд живописную бухту Шленди и скалистое побережье Двейра, которое является популярным местом для съемок фильмов.