После 20-минутной переправы на пароме, уже в порту Мджарр Вы ощутите особенную спокойную атмосферу острова Гозо. Посетите мегалитические храмы Джгантия - самые древние постройки человека на земле, возраст которых старше пирамид Египта. Затем Вы совершите восхождение на средневековую крепость Цитадель в главном городе острова Виктории. Увидите похожую на фьорд бухту Шленди и Двейрy на западе острова.
Гозо знаменит своими ремеслами, особенно вязаными изделиями и кружевом ручной работы.
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Обед
Билеты на паром
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Недалеко от Вашего отеля
Место завершения
🏁 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.