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Поездка на уединенный остров Гозо

5
7 отзывов
Vtabonetravel
Vtabonetravel – Гид из Мальты
После 20-минутной переправы на пароме вдоль скалистых берегов, вы окажетесь на уединенном острове 🏝️ Гозо.

Вы посетите мегалитические храмы Джгантия – самые древние постройки человека на земле, возраст которых старше пирамид Египта.

Затем вы совершите восхождение на средневековую крепость Цитадель в столице острова – городе Виктории.

Увидите похожую на фьорд живописную бухту Шленди и скалистое побережье Двейра, которое является популярным местом для съемок фильмов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €80 за человека

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Поездка на уединенный остров Гозо
Поездка на уединенный остров Гозо

Что вы увидите

  • храмы Джгантия
  • крепость Цитадель
  • бухта Шленди
  • Двейрy
После 20-минутной переправы на пароме, уже в порту Мджарр Вы ощутите особенную спокойную атмосферу острова Гозо. Посетите мегалитические храмы Джгантия - самые древние постройки человека на земле, возраст которых старше пирамид Египта. Затем Вы совершите восхождение на средневековую крепость Цитадель в главном городе острова Виктории. Увидите похожую на фьорд бухту Шленди и Двейрy на западе острова.
Гозо знаменит своими ремеслами, особенно вязаными изделиями и кружевом ручной работы.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Обед
  • Билеты на паром
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Недалеко от Вашего отеля
Место завершения
🏁 ваш отель
Поездка на уединенный остров Гозо
Поездка на уединенный остров Гозо
Поездка на уединенный остров Гозо
Поездка на уединенный остров Гозо

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vtabonetravel
Vtabonetravel
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7 отзывов оставили туристы

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