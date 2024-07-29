2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Валлетта
История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом
Начало: Напротив фонтана Тритон
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В круизном терминале или у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах
Начало: На набережной Валетты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMарк29 июля 2024Очень познавательная экскурсия!Юля хороший рассказчик. Всё прошло гладко,душевно и приемлемом темпе. Рекомендуем!
- ННикита11 июля 2024Юля, замечательный экскурсовод. Рассказывала все очень интересно и увлекательно. Все рекомендуем Юлю!
- ЮЮлия9 июля 2024Спасибо большое Tripster и особенно гиду Юлии! Очень комфортная и познавательная экскурсия!
- MMaria4 июня 2024Юлия прекрасная. Очень понравилось,чудесный гид. Ходить не любим, прошли экскурсию на одном дыхании.
- ООксана23 мая 2024Юлия - профессионал: материал прекрасно структурирован, речь грамотная, знание предмета безупречное. Получили удовольствие от поездки, крайне рекомендуем воспользоваться услугами этого гида. Юлия, спасибо вам большое!
- ННаталья16 мая 2024Мы провели с Юлией три разных экскурсии в разные дни. Все очень понравилось. Маршруты были интересные. И Юлия прекрасный гид и рассказчик. Очень рекомендуем Юлию!!!
- ЛЛана25 апреля 2024Спасибо большое Юлии за экскурсию! Она открыла для нас город Биргу и его нюансы) Разложила по полочкам материал о рыцарях-госпитальерах
- GGennadi6 октября 2023Удивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материала. Рекомендуем всем туристам. Очень отзывчивый человек,который помимо чудесных экскурсий,помог нам в решении наших проблем
- MMaria2 октября 2023Юлия потрясающий расказчик. Кажется, что она может ответить на любой вопрос о Мальте: от исторических фактов, до реальности повседневной жизни
Ответы на вопросы от путешественников по Валлетте в категории «Все»
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