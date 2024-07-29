Все – экскурсии в Валлетте

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Валлетте на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Валлетта
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Валлетта
История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом
Начало: Напротив фонтана Тритон
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
На автобусе
На микроавтобусе
10 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В круизном терминале или у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 6 чел.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пешая
На пароме
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах
Начало: На набережной Валетты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mарк
    29 июля 2024
    Знакомьтесь, Валлетта
    Очень познавательная экскурсия!Юля хороший рассказчик. Всё прошло гладко,душевно и приемлемом темпе. Рекомендуем!
  • Н
    Никита
    11 июля 2024
    Знакомьтесь, Валлетта
    Юля, замечательный экскурсовод. Рассказывала все очень интересно и увлекательно. Все рекомендуем Юлю!
  • Ю
    Юлия
    9 июля 2024
    Знакомьтесь, Валлетта
    Спасибо большое Tripster и особенно гиду Юлии! Очень комфортная и познавательная экскурсия!
  • M
    Maria
    4 июня 2024
    Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
    Юлия прекрасная. Очень понравилось,чудесный гид. Ходить не любим, прошли экскурсию на одном дыхании.
  • О
    Оксана
    23 мая 2024
    Мдина и Валлетта за 1 день
    Юлия - профессионал: материал прекрасно структурирован, речь грамотная, знание предмета безупречное. Получили удовольствие от поездки, крайне рекомендуем воспользоваться услугами этого гида. Юлия, спасибо вам большое!
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
    Мы провели с Юлией три разных экскурсии в разные дни. Все очень понравилось. Маршруты были интересные. И Юлия прекрасный гид и рассказчик. Очень рекомендуем Юлию!!!
  • Л
    Лана
    25 апреля 2024
    Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
    Спасибо большое Юлии за экскурсию! Она открыла для нас город Биргу и его нюансы) Разложила по полочкам материал о рыцарях-госпитальерах
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    и основоположник ах мальтийского ордена. Даже привела нас в настоящий мальтийский дом (сами бы мы, конечно, не нашли). Все было здорово, доступно - в нашем темпе) Еще раз - большое спасибо!

  • G
    Gennadi
    6 октября 2023
    Мдина и Валлетта за 1 день
    Удивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материала. Рекомендуем всем туристам. Очень отзывчивый человек,который помимо чудесных экскурсий,помог нам в решении наших проблем
    Удивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материалаУдивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материалаУдивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материалаУдивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материалаУдивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материалаУдивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материалаУдивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материалаУдивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материалаУдивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материалаУдивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материала
  • M
    Maria
    2 октября 2023
    Мдина и Валлетта за 1 день
    Юлия потрясающий расказчик. Кажется, что она может ответить на любой вопрос о Мальте: от исторических фактов, до реальности повседневной жизни
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    мальтийцев. Благодарим за рекомендации местных сортов вина, сыра и Kinnie- привезли их в подарок. Всме остали в восторге. Экскурсия в первые дни пребывания на острове, помогла лучше на нем ориентироваться и отмечать для себя вещи, которые упоминала Юлия. Не пожалейте времени и сил на прогулку по Валлете. Даже под палящим солнцем. Оно того стоит.

Ответы на вопросы от путешественников по Валлетте в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Валлетте в августе 2024
Сейчас в Валлетте в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 290. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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