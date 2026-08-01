-
30%
Серф-тур в Марокко: все включено
Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг?
«21:00 - Вечер общения, знакомств, настолки и игры на сплочение»
21 сен в 10:00
14 ноя в 10:00
от 113 427 ₽
162 477 ₽ за человека
-
6%
Сёрф-кемп в Марокко: всё включено с проживанием в отеле
Комфортный отель с видом на океан, всё включено
«День прилета всегда важно отдохнуть с дороги, поэтому мы заложили его на заселение, отдых, сбор группы и самое главное на то, чтобы поздороваться с прекрасным Атлантическим океаном и осознать, что мы в уже Марокко и наш серф-трип начался»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 68 027 ₽
72 369 ₽ за человека
-
6%
Сёрф-трип в Марокко с уютным гестхаусом (всё включено)
Сёрф-трип с проживанием в гестхаусе
«Этот день — для отдыха после дороги, знакомства с участниками, акклиматизации и первых шагов по марокканскому побережью»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 302 ₽
52 468 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Агадиру в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Агадире
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Агадире
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Агадире в августе 2026
Сейчас в Агадире в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 49 302 до 113 427 со скидкой до 30%.
Изучение достопримечательностей города Агадира нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Агадире много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко на русском языке