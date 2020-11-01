Как добраться до Феса на самолёте
В Фесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fes-Saiss Airport» вам не избежать
Список аэропортов Феса
- Фес FEZFes-Saiss Airport
Самые дешёвые билеты в Фес из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.11.2020
|из 🇪🇸Севильи
|1 183
|1ч
|11.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 994
|2ч 45м
|19.10.2020
|из 🇲🇦Агадира
|2 031
|1ч 20м
|10.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 198
|2ч 45м
|10.04.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|2 824
|2ч
|29.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|3 225
|28ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 365
|28ч 55м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 815
|27ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|3 910
|36ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 927
|33ч 5м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇫🇷Нанта
|4 268
|2ч 30м
|01.11.2020
|из 🇵🇹Фару
|4 459
|40ч 45м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|5 074
|48ч 20м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇵🇹Порту
|5 089
|45ч (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇪🇸Лы-Коруньи
|5 335
|4ч 15м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|5 451
|50ч 5м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|5 539
|13ч 40м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|5 794
|41ч 45м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|5 904
|15ч 40м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇩🇪Берлина
|5 995
|20ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 324
|29ч 35м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|6 813
|9ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 120
|55ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|7 402
|29ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|8 323
|29ч 30м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇩🇪Ганновера
|8 537
|24ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|9 104
|48ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|9 376
|39ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇲🇦Дахлы
|10 519
|20ч 15м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|12 801
|44ч (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|13 078
|34ч 10м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇸🇦Даммама
|13 671
|35ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|16 215
|47ч 20м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|16 424
|22ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|20 335
|20ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Монпелье
|20 767
|25ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|36 874
|41ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|46 771
|41ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|46 939
|37ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|50 888
|38ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Феса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Феса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Киев, Париж и Дахла
- 17.10.202018.10.2020
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