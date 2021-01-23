Как добраться до Касабланки на самолёте
В Касабланке 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mohamed V International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Касабланки
- Мохаммед V CMNMohamed V International Airport
- Anfa CASне гражданскийAnfa
Самые дешёвые билеты в Касабланку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.01.2021
|из 🇲🇦Агадира
|3 531
|1ч 5м
|07.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|3 660
|7ч 40м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|3 718
|6ч 55м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 757
|5ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇲🇦Варзазата
|3 859
|1ч 35м
|10.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 893
|6ч 15м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 955
|5ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|4 062
|5ч 35м (⇵1)
|15.09.2021
|из 🇫🇷Бордо
|4 167
|18ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇲🇦Надора
|4 214
|13ч 5м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 394
|7ч 35м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|4 516
|8ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇲🇦Уджды
|4 544
|1ч 50м
|13.08.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|5 404
|8ч 30м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|5 635
|6ч 10м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇮🇹Болоньи
|5 905
|22ч 5м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|6 065
|14ч 15м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|6 165
|8ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|6 260
|7ч 15м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|6 295
|12ч 35м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|6 356
|13ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|6 449
|53ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|6 562
|8ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇲🇦Танжера
|6 594
|32ч 30м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|6 641
|49ч 25м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇫🇷Монпелье
|6 718
|2ч 30м
|01.11.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|6 727
|31ч 25м (⇵2)
|29.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|7 172
|20ч 40м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|7 260
|32ч (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|7 536
|3ч
|01.11.2020
|из 🇲🇦Эль-Аюн
|7 629
|1ч 35м
|29.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|7 942
|9ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|8 137
|34ч 55м (⇵2)
|05.10.2021
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|8 202
|25ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|8 237
|23ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|8 263
|24ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|8 316
|30ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|8 332
|2ч 50м
|31.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|8 358
|51ч 30м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇩🇿Алжира
|8 370
|32ч 30м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|8 464
|55ч 40м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|8 770
|22ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇪🇸Севильи
|8 810
|48ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|8 992
|49ч 25м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|9 020
|23ч 50м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|9 046
|2ч 20м
|24.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|9 237
|14ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|9 264
|23ч 30м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇲🇦Дахлы
|9 355
|2ч 10м
|04.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|9 754
|33ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|9 786
|26ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|9 809
|10ч 30м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|9 954
|24ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|10 263
|30ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|10 390
|20ч 30м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Уфы
|10 534
|37ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|10 713
|27ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇫🇷Нанта
|11 160
|8ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|11 167
|27ч 45м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|11 230
|35ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|11 323
|34ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇴Тимишоары
|11 323
|29ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇪🇬Хургады
|12 560
|51ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|12 715
|28ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|13 083
|39ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|13 329
|52ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|13 805
|28ч 40м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|13 894
|25ч 20м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|14 798
|19ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|14 986
|24ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Нанси
|15 157
|26ч 8м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|15 338
|21ч 45м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|15 444
|27ч 45м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|15 693
|22ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|16 227
|29ч 25м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|16 698
|21ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|16 748
|40ч 10м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇪🇬Каира
|16 829
|5ч 40м
|10.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|17 320
|32ч 45м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Ставрополя
|17 376
|29ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|17 507
|33ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|17 810
|6ч 50м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇩🇿Орана
|18 163
|18ч 45м (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇸🇦Джидды
|18 425
|36ч 40м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|18 436
|58ч 40м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|18 465
|33ч 5м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇬🇲Банжула
|18 506
|24ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Брянска
|18 674
|44ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|18 855
|32ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|19 373
|47ч 45м (⇵2)
|10.06.2021
|из 🇬🇳Конакри
|19 779
|7ч 45м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|20 299
|22ч 10м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|20 341
|19ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇲🇷Нуакшот
|20 610
|2ч 40м
|11.01.2021
|из 🇸🇦Даммама
|20 934
|21ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|21 377
|27ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|21 443
|21ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇴🇲Маската
|21 507
|22ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|21 762
|31ч 50м (⇵2)
|09.05.2021
|из 🇨🇻Сала
|22 083
|9ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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