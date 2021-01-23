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Летим в Касабланку

Как добраться до Касабланки на самолёте

В Касабланке 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mohamed V International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Касабланки

  1. Мохаммед V CMN
    Mohamed V International Airport
  2. Anfa CASне гражданский
    Anfa

Самые дешёвые билеты в Касабланку из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.01.2021из 🇲🇦Агадира3 5311ч 5м
07.11.2020из 🇫🇷Ниццы3 6607ч 40м (⇵1)
11.12.2020из 🇧🇪Брюсселя3 7186ч 55м (⇵1)
20.11.2020из 🇫🇷Марселя3 7575ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇲🇦Варзазата3 8591ч 35м
10.11.2020из 🇳🇱Амстердама3 8936ч 15м (⇵1)
14.12.2020из 🇪🇸Мадрида3 955 (⇵1)
13.11.2020из 🇫🇷Лиона4 0625ч 35м (⇵1)
15.09.2021из 🇫🇷Бордо4 16718ч 30м (⇵1)
25.10.2020из 🇲🇦Надора4 21413ч 5м (⇵2)
22.11.2020из 🇫🇷Парижа4 3947ч 35м (⇵1)
15.12.2020из 🇪🇸Барселоны4 5168ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇲🇦Уджды4 5441ч 50м
13.08.2021из 🇵🇹Лиссабона5 4048ч 30м (⇵1)
14.11.2020из 🇪🇸Малаги5 6356ч 10м (⇵1)
01.01.2021из 🇮🇹Болоньи5 90522ч 5м (⇵1)
03.11.2020из 🇮🇹Милана6 06514ч 15м (⇵2)
21.11.2020из 🇬🇧Лондона6 1658ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа6 2607ч 15м (⇵1)
02.11.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки6 29512ч 35м (⇵2)
12.11.2020из 🇮🇹Неаполя6 35613ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇵🇹Фару6 44953ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇩🇪Берлина6 5628ч 10м (⇵1)
13.10.2020из 🇲🇦Танжера6 59432ч 30м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇦Киева6 64149ч 25м (⇵2)
04.11.2020из 🇫🇷Монпелье6 7182ч 30м
01.11.2020из 🇲🇦Марракеша6 72731ч 25м (⇵2)
29.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга7 17220ч 40м (⇵2)
27.11.2020из 🇩🇰Копенгагена7 26032ч (⇵2)
22.10.2020из 🇮🇹Пизы7 536
01.11.2020из 🇲🇦Эль-Аюн7 6291ч 35м
29.10.2020из 🇷🇴Бухареста7 942 (⇵1)
01.11.2020из 🇯🇴Аммана8 13734ч 55м (⇵2)
05.10.2021из 🇪🇸Ласа-Пальмаса8 20225ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇵🇹Порту8 23723ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇦Львова8 26324ч 25м (⇵1)
09.11.2020из 🇸🇪Стокгольм8 31630ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇳Туниса8 3322ч 50м
31.10.2020из 🇩🇪Кёльна8 35851ч 30м (⇵2)
12.11.2020из 🇩🇿Алжира8 37032ч 30м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Москвы8 46455ч 40м (⇵2)
27.10.2020из 🇭🇺Будапешта8 77022ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇪🇸Севильи8 81048ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇪🇸Аликанте8 99249ч 25м (⇵2)
28.10.2020из 🇵🇱Кракова9 02023ч 50м (⇵2)
21.10.2020из 🇫🇷Тулузы9 0462ч 20м
24.11.2020из 🇹🇷Стамбула9 23714ч 50м (⇵2)
30.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне9 26423ч 30м (⇵1)
02.11.2020из 🇲🇦Дахлы9 3552ч 10м
04.11.2020из 🇺🇦Одессы9 75433ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇹Венеции9 78626ч 25м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇹Кальяри9 80910ч 30м (⇵1)
01.11.2020из 🇨🇾Ларнаки9 95424ч (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇹Рима10 26330ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇪🇸Тенерифе10 39020ч 30м (⇵1)
10.02.2021из 🇷🇺Уфы10 53437ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇪🇸Валенсии10 71327ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇫🇷Нанта11 1608ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме11 16727ч 45м (⇵2)
09.12.2020из 🇷🇺Сочи11 23035ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇦Харькова11 32334ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇴Тимишоары11 32329ч 45м (⇵2)
24.10.2020из 🇪🇬Хургады12 56051ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Дортмунда12 71528ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇦Запорожье13 08339ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇮Хельсинки13 32952ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇨🇭Женевы13 80528ч 40м (⇵2)
28.10.2020из 🇹🇷Антальи13 89425ч 20м (⇵2)
12.11.2020из 🇰🇼Кувейт14 79819ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇩🇪Мюнхена14 98624ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇷Нанси15 15726ч 8м (⇵1)
27.12.2020из 🇰🇿Алматы15 33821ч 45м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Казани15 44427ч 45м (⇵2)
15.11.2020из 🇰🇬Бишкека15 69322ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Краснодара16 22729ч 25м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Самары16 69821ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇧🇾Минска16 74840ч 10м (⇵2)
04.12.2020из 🇪🇬Каира16 8295ч 40м
10.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону17 32032ч 45м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Ставрополя17 37629ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Челябинска17 50733ч 35м (⇵2)
19.10.2020из 🇫🇷Страсбурга17 8106ч 50м (⇵1)
22.10.2020из 🇩🇿Орана18 16318ч 45м (⇵1)
31.01.2021из 🇸🇦Джидды18 42536ч 40м (⇵2)
14.01.2021из 🇦🇪Шарджи18 43658ч 40м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Перми18 46533ч 5м (⇵2)
12.12.2020из 🇬🇲Банжула18 50624ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Брянска18 67444ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Новосибирска18 85532ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇦🇪Дубая19 37347ч 45м (⇵2)
10.06.2021из 🇬🇳Конакри19 7797ч 45м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Красноярска20 29922ч 10м (⇵2)
04.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда20 34119ч (⇵2)
18.10.2020из 🇲🇷Нуакшот20 6102ч 40м
11.01.2021из 🇸🇦Даммама20 93421ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга21 37727ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Астрахани21 44321ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇴🇲Маската21 50722ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Орландо21 76231ч 50м (⇵2)
09.05.2021из 🇨🇻Сала22 0839ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Касабланки