Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Касабланке на русском языке, цены от €130, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 21 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Касабланка: гармония востока и запада Познакомьтесь с Касабланкой: современный город с богатым историческим наследием. Откройте для себя уникальные достопримечательности и архитектуру €199 за всё до 3 чел. На машине На микроавтобусе 5 часов 1 отзыв Индивидуальная Автопешеходная экскурсия по блистательной Касабланке Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные Начало: По вашему адресу в Касабланке от $130 за человека Пешая 3 часа 25% 1 отзыв Индивидуальная до 2 чел. Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города Начало: В лобби вашего отеля $188 $250 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Касабланки

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Экскурсии 2025»

Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 23 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь