совместной жизни. Это огромный многонациональный город. Летели туда впервые, всё незнакомо и интересно. И, конечно, нам была нужна помощь для знакомства с городом и со страной. И в этом нам помогла Мария - молодой русскоговорящий гид, безупречно владеющий арабским, английским и французскими языками, длительное время проживающая в Марокко. В первый день Мария приехала за нами в отель и около 5 часов на её автомобиле она знакомила нас с историей Марокко, городом Касабланкой. Мы увидели все главные достопримечательности. Она провела нас по интересным, самобытным улочкам, дала возможность увидеть рынки (рыбный в том числе, по нашей просьбе), купить сувениры. Эта обаятельная девушка ответила на все наши вопросы, оставила свой телефон. И мы с ней общались весь период нашего нахождения в г. Касабланка. Желаем Марии всего самого хорошего и огромное ей спасибо. Очень рекомендуем эту экскурсию, как вовремя краткого пребывания в городе, и особенно, если кто-то хочет познакомится с городом и Марокко поближе. Мария обо всём расскажет и поможет составить план дальнейшего знакомства со страной. Ирина и Александр, Псков, Россия.