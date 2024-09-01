На Рождество – экскурсии в Касабланке

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Касабланке на русском языке, цены от €100, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Касабланка: перекрёсток времён
Пешая
29 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
275 за всё до 2 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
На машине
скидка
5%
60 отзывов
5 часов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
9 сен в 10:30
10 сен в 10:30
360342 за экскурсию
Секретная устричная ферма под Касабланкой
На машине
20 отзывов
7 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Уалидию
Путешествие в Лагуну Фламенко подарит вам незабываемые впечатления. Прокатитесь на лодках, попробуйте свежие устрицы и насладитесь видами исторической крепости
14 сен в 09:30
16 сен в 09:00
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 сентября 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Экскурсия с Алексом очень понравилась, он рассказал много интересных фактов о городе и о стране в целом, показал места, куда
    читать дальше

    не водят простых туристов, помог прочувствовать атмосферу города! Особенно интересно было общаться с ним, как с человеком, который прожил много лет в Марокко - он знает местный менталитет и колорит! Спасибо за экскурсию 🙏

    Экскурсия с Алексом очень понравилась, он рассказал много интересных фактов о городе и о стране вЭкскурсия с Алексом очень понравилась, он рассказал много интересных фактов о городе и о стране вЭкскурсия с Алексом очень понравилась, он рассказал много интересных фактов о городе и о стране в
  • Е
    Евгений
    1 сентября 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Здравствуйте! Были на экскурсии с тремя маленькими детьми, и Алексей настолько потрясающий рассказчик, что полностью захватил их внимание, что вообще сделать
    читать дальше

    достаточно сложно, и они от него отходить не хотели. Вообще было ощущение, что мы находимся на съёмках какой-то телевизионной передачи, настолько профессионально и интересно всё было сделано, плюс у Алексея очень глубокие знания по теме. Огромное спасибо!!!

  • Е
    Елена
    21 августа 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Было интересно, экскурсия прошла по времени намного дольше, перевозили нас на автомобиле, при этом не просили денег больше, чем договаривались. Сами заплатили больше из чувства благодарности….
    Было интересно, экскурсия прошла по времени намного дольше, перевозили нас на автомобиле, при этом не просилиБыло интересно, экскурсия прошла по времени намного дольше, перевозили нас на автомобиле, при этом не просилиБыло интересно, экскурсия прошла по времени намного дольше, перевозили нас на автомобиле, при этом не просилиБыло интересно, экскурсия прошла по времени намного дольше, перевозили нас на автомобиле, при этом не просилиБыло интересно, экскурсия прошла по времени намного дольше, перевозили нас на автомобиле, при этом не просилиБыло интересно, экскурсия прошла по времени намного дольше, перевозили нас на автомобиле, при этом не просилиБыло интересно, экскурсия прошла по времени намного дольше, перевозили нас на автомобиле, при этом не просилиБыло интересно, экскурсия прошла по времени намного дольше, перевозили нас на автомобиле, при этом не просили
  • Д
    Дарья
    23 июля 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Экскурсия с Алексом прошла просто великолепно! Мы были впечатлены количеством знаний, которым обладает этот человек. Кажется, за несколько часов мы узнали
    читать дальше

    о Касабланке все: погрузились в историю, послушали легенды, попробовали вкусный кофе, даже на рынке поторговались Алекс настоящий профессионал своего дела, он также помог нам с трансфером из аэропорта в отель. Отдельная благодарность за эту услугу

  • Э
    Эльвира
    18 июля 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Огромное спасибо Алексу!!! Экскурсия получилась очень интересной и насыщенной! Ставлю оценку5+!!!
  • С
    Сергей
    24 июня 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Потрясающая, необычная, интересная, увлекающая, насыщенная Касабланка в исполнении виртуоза слова и удержания внимания - Алекса! Рекомендую всем! Сам опытный путешественник
    читать дальше

    (25 лет более 50 стран) - редко встречал такого влюбленного в свой город Человека. Веселый, со своим взглядом, юмором. Алекс, как никто другой, умеет достать и предъявить Вам невидимую, засыпанную пылью и грязью лет красоту и шарм Касабланки стиля Арт-Нуво. Спешите встретиться с ними сейчас, пока успеваете до наплыва жаждущих)))

  • И
    Ирина
    1 декабря 2023
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
    Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место
  • С
    Светлана
    20 февраля 2023
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Великолепная поездка к океану, гастрономические изыски из даров моря. Веселая и очень интересная Мария. Огромное спасибо за этот день.
  • А
    Анастасия
    17 января 2023
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Мы остались в восторге! Очень благодарны Марии за экскурсию на ферму, и за спонтанное изменение сценария нашей поездки. Кроме экскурсии
    читать дальше

    на ферму и дегустации устриц мы заехали на местный рынок морепродуктов, где нам их сразу приготовили и организовали пикник у залива. А пока готовили морепродукты, мы успели прокатиться на квадроциклах вдоль берега Атлантики. Мария очень располагает, владеет очень большим объемом знаний и информации о Марокко. В следующую поездку обязательно встретимся еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Касабланка: перекрёсток времён
  2. Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
  3. Секретная устричная ферма под Касабланкой
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в сентябре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 342 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 109 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам