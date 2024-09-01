3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
€275 за всё до 2 чел.
скидка
5%
5 часов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
9 сен в 10:30
10 сен в 10:30
360€342 за экскурсию
7 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Уалидию
Путешествие в Лагуну Фламенко подарит вам незабываемые впечатления. Прокатитесь на лодках, попробуйте свежие устрицы и насладитесь видами исторической крепости
14 сен в 09:30
16 сен в 09:00
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 сентября 2024Экскурсия с Алексом очень понравилась, он рассказал много интересных фактов о городе и о стране в целом, показал места, куда
- ЕЕвгений1 сентября 2024Здравствуйте! Были на экскурсии с тремя маленькими детьми, и Алексей настолько потрясающий рассказчик, что полностью захватил их внимание, что вообще сделать
- ЕЕлена21 августа 2024Было интересно, экскурсия прошла по времени намного дольше, перевозили нас на автомобиле, при этом не просили денег больше, чем договаривались. Сами заплатили больше из чувства благодарности….
- ДДарья23 июля 2024Экскурсия с Алексом прошла просто великолепно! Мы были впечатлены количеством знаний, которым обладает этот человек. Кажется, за несколько часов мы узнали
- ЭЭльвира18 июля 2024Огромное спасибо Алексу!!! Экскурсия получилась очень интересной и насыщенной! Ставлю оценку5+!!!
- ССергей24 июня 2024Потрясающая, необычная, интересная, увлекающая, насыщенная Касабланка в исполнении виртуоза слова и удержания внимания - Алекса! Рекомендую всем! Сам опытный путешественник
- ИИрина1 декабря 2023Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
- ССветлана20 февраля 2023Великолепная поездка к океану, гастрономические изыски из даров моря. Веселая и очень интересная Мария. Огромное спасибо за этот день.
- ААнастасия17 января 2023Мы остались в восторге! Очень благодарны Марии за экскурсию на ферму, и за спонтанное изменение сценария нашей поездки. Кроме экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На Рождество»
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