А Алена Касабланка: прогулка сквозь время Добрый день! Спасибо за экскурсию, прогулка с Мехди очень понравилась, много интересной информации и фактов о жизни марокканцев, все легко и интеллигентно преподносится! Мехди приятный собеседник и большой интеллектуал!!!

Д Дарья Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка читать дальше о Касабланке все: погрузились в историю, послушали легенды, попробовали вкусный кофе, даже на рынке поторговались Алекс настоящий профессионал своего дела, он также помог нам с трансфером из аэропорта в отель. Отдельная благодарность за эту услугу Экскурсия с Алексом прошла просто великолепно! Мы были впечатлены количеством знаний, которым обладает этот человек. Кажется, за несколько часов мы узнали

Э Эльвира Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка Огромное спасибо Алексу!!! Экскурсия получилась очень интересной и насыщенной! Ставлю оценку5+!!!

О Ольга Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка Алекс, спасибо огромное, за Вашу любовь к своему делу! Все было на высшем уровне!

Е Елена Касабланка: прогулка сквозь время читать дальше Хасана 2. Обычаи в стране отличаются от наших, поэтому гид нужен и полезен. С Хишамом скучно не будет. На все вопросы по городу и стране отвечает и приходит на помощь. Готовьте вопросы) Отличная экскурсия, много интересных фактов про Касабланку и Марокко в целом. Были в городе первый раз, очень понравилось, особенно мечеть

М Марина Касабланка: прогулка сквозь время Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе по мотивам фильма «Касабланка», старый город, рынок, опробовали морские продукты на рынке и традиционный чай. Прекрасно!подойдет для тех, кто приезжает первый раз в Касабланку)

И Ирина Секретная устричная ферма под Касабланкой Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.

С Светлана Секретная устричная ферма под Касабланкой Великолепная поездка к океану, гастрономические изыски из даров моря. Веселая и очень интересная Мария. Огромное спасибо за этот день.