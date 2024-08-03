скидка
15%
5 часов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
7 авг в 10:30
8 авг в 10:30
360€306 за экскурсию
7 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Касабланке: Лагуна Фламенко, устрицы и исторические ценности
Путешествие в Лагуну Фламенко подарит вам незабываемые впечатления. Прокатитесь на лодках, попробуйте свежие устрицы и насладитесь видами исторической крепости
12 авг в 15:00
13 авг в 09:00
€100 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: прогулка сквозь время - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: от старинных улиц до современных кварталов. Узнайте о религии, истории и культуре этого удивительного города
Начало: У мечети Хассана II
Завтра в 18:00
7 авг в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 августа 2024Добрый день! Спасибо за экскурсию, прогулка с Мехди очень понравилась, много интересной информации и фактов о жизни марокканцев, все легко и интеллигентно преподносится! Мехди приятный собеседник и большой интеллектуал!!!
- ДДарья23 июля 2024Экскурсия с Алексом прошла просто великолепно! Мы были впечатлены количеством знаний, которым обладает этот человек. Кажется, за несколько часов мы узнали
- ЭЭльвира18 июля 2024Огромное спасибо Алексу!!! Экскурсия получилась очень интересной и насыщенной! Ставлю оценку5+!!!
- ООльга16 июля 2024Алекс, спасибо огромное, за Вашу любовь к своему делу! Все было на высшем уровне!
- ЕЕлена13 июня 2024Отличная экскурсия, много интересных фактов про Касабланку и Марокко в целом. Были в городе первый раз, очень понравилось, особенно мечеть
- ММарина11 мая 2024Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе по мотивам фильма «Касабланка», старый город, рынок, опробовали морские продукты на рынке и традиционный чай. Прекрасно!подойдет для тех, кто приезжает первый раз в Касабланку)
- ИИрина1 декабря 2023Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
- ССветлана20 февраля 2023Великолепная поездка к океану, гастрономические изыски из даров моря. Веселая и очень интересная Мария. Огромное спасибо за этот день.
- ААнастасия17 января 2023Мы остались в восторге! Очень благодарны Марии за экскурсию на ферму, и за спонтанное изменение сценария нашей поездки. Кроме экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Все»
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