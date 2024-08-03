Все – экскурсии в Касабланке

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Касабланке на русском языке, цены от €100, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
На машине
скидка
15%
59 отзывов
5 часов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
7 авг в 10:30
8 авг в 10:30
360306 за экскурсию
Секретная устричная ферма под Касабланкой
На машине
20 отзывов
7 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Касабланке: Лагуна Фламенко, устрицы и исторические ценности
Путешествие в Лагуну Фламенко подарит вам незабываемые впечатления. Прокатитесь на лодках, попробуйте свежие устрицы и насладитесь видами исторической крепости
12 авг в 15:00
13 авг в 09:00
100 за человека
Касабланка: прогулка сквозь время
Пешая
3 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: прогулка сквозь время - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: от старинных улиц до современных кварталов. Узнайте о религии, истории и культуре этого удивительного города
Начало: У мечети Хассана II
Завтра в 18:00
7 авг в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 августа 2024
    Касабланка: прогулка сквозь время
    Добрый день! Спасибо за экскурсию, прогулка с Мехди очень понравилась, много интересной информации и фактов о жизни марокканцев, все легко и интеллигентно преподносится! Мехди приятный собеседник и большой интеллектуал!!!
  • Д
    Дарья
    23 июля 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Экскурсия с Алексом прошла просто великолепно! Мы были впечатлены количеством знаний, которым обладает этот человек. Кажется, за несколько часов мы узнали
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    о Касабланке все: погрузились в историю, послушали легенды, попробовали вкусный кофе, даже на рынке поторговались Алекс настоящий профессионал своего дела, он также помог нам с трансфером из аэропорта в отель. Отдельная благодарность за эту услугу

  • Э
    Эльвира
    18 июля 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Огромное спасибо Алексу!!! Экскурсия получилась очень интересной и насыщенной! Ставлю оценку5+!!!
  • О
    Ольга
    16 июля 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Алекс, спасибо огромное, за Вашу любовь к своему делу! Все было на высшем уровне!
  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    Касабланка: прогулка сквозь время
    Отличная экскурсия, много интересных фактов про Касабланку и Марокко в целом. Были в городе первый раз, очень понравилось, особенно мечеть
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    Хасана 2. Обычаи в стране отличаются от наших, поэтому гид нужен и полезен. С Хишамом скучно не будет. На все вопросы по городу и стране отвечает и приходит на помощь. Готовьте вопросы)

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Касабланка: прогулка сквозь время
    Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе по мотивам фильма «Касабланка», старый город, рынок, опробовали морские продукты на рынке и традиционный чай. Прекрасно!подойдет для тех, кто приезжает первый раз в Касабланку)
    Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе
  • И
    Ирина
    1 декабря 2023
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
    Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место
  • С
    Светлана
    20 февраля 2023
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Великолепная поездка к океану, гастрономические изыски из даров моря. Веселая и очень интересная Мария. Огромное спасибо за этот день.
  • А
    Анастасия
    17 января 2023
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Мы остались в восторге! Очень благодарны Марии за экскурсию на ферму, и за спонтанное изменение сценария нашей поездки. Кроме экскурсии
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    на ферму и дегустации устриц мы заехали на местный рынок морепродуктов, где нам их сразу приготовили и организовали пикник у залива. А пока готовили морепродукты, мы успели прокатиться на квадроциклах вдоль берега Атлантики. Мария очень располагает, владеет очень большим объемом знаний и информации о Марокко. В следующую поездку обязательно встретимся еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Все»

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  1. Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
  2. Секретная устричная ферма под Касабланкой
  3. Касабланка: прогулка сквозь время
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в августе 2024
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