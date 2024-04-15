Переночевать в пустыне, пройтись по саду Ив Сен-Лорана и побывать в африканском Голливуде
Ощутите дух древности в красивейших городах: вас ждут красильни Феса, синий Шефшауэн, «марокканская Швейцария» Ифран, Марракеш, Касабланка, портовый Эс-Сувейра и места съёмок сериалов «Клон» и «Игра престолов».
апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|146 000 ₽
Описание
Организационные детали
Информация по прилёту: удобнее всего прямой рейс из Москвы, прибытие в Касабланку в 11:50.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Касабланке
Наша команда встретит вас в аэропорту Касабланки — мы познакомимся и поедем в отель, где вы немного отдохнёте после перелёта. После — экскурсия по городу, которая окунёт вас в колорит королевства Марокко. Вы посетите одну из самых больших мечетей мира — Великую мечеть Хасана II — и прогуляетесь по берегу Атлантического океана.
Вечером — приветственный ужин, где вы встретитесь со всеми участниками путешествия.
Синий город Шефшауэн
Позавтракав, отправляемся в Шефшауэн. Город наполнен насыщенными оттенками синего — не забудьте надеть яркую одежду для фотоснимков! Мы исследуем каждую улочку, насладимся необычной архитектурой и узнаем всё о культуре и истории этого места.
После прогулки — заселение в аутентичный марокканский риад — отель с внутренним садом или двориком.
Город Фес
С утра отправимся в один из старейших городов Марокко — Фес. В бывшей столице вас ждёт увлекательная экскурсия по медине (средневековой части города), где местные торговцы продают национальную одежду, специи, сладости, сувениры и многое другое. Мы увидим знаменитые красильни, где веками выделывают и красят кожу, узнаем об истории промысла.
Во второй половине дня — заселение в риад.
Великая Сахара
Выезжаем рано утром — завтрак будет в городе Ифран, прозванный «марокканской Швейцарией» за европейскую архитектуру и расположение среди гор. Не спеша прогуляемся по улочкам города, заглянем в кедровый лес, полный бесхвостых обезьян, и возьмём курс на Сахару.
Вы увидите красные дюны и бескрайние барханы самой большой пустыни на планете, а любители экстрима при желании смогут проехать на квадроцикле или багги по пескам в духе легендарного «Ралли Париж — Дакар». Затем мы разместимся в комфортабельном кемпинге со всеми удобствами.
Вечером встретим закат в мини-путешествии в «караване на верблюдах», после чего поужинаем и переместимся к костру послушать ритмы марокканских барабанов, сидя под звёздным небом Сахары.
Марокканский Голливуд
Встретим рассвет в пустыне Сахара, позавтракаем и на джипах вернёмся к нашему автобусу. По дороге к городу Уазарат посетим ущелье Тодра — живописный каньон в восточной части гор Высокого Атласа длиной около 40 км.
По прибытии в Уарзазат вас ждёт экскурсия по киностудии «Атлас». Город считается кинематографической меккой — местная средневековая медина с крепостными стенами охряно-кирпичного цвета выглядит так, словно перенеслась сюда прямиком из сказок про Алладина. Именно здесь, в самой большой киностудии на африканском континенте, снимали фильмы «Гладиатор», «Александр», сериалы «Клон» и «Игра престолов».
После экскурсии — заселение в аутентичный отель в марокканском стиле.
Крепость Айт-Бен-Хадду и Марракеш
На рассвете выезжаем знакомиться с Айт-Бен-Хадду — древней крепостью, где снимали фильм «Принц Персии», сериалы «Клон» и другие известные киноработы.
Во второй половине дня приедем в Марракеш и заселимся в отель. После пройдёмся по узким старинным улочкам медины, а затем отправимся на центральную площадь с рынком Джемаа-аль-Фна, где почувствуем пульс вечерней жизни города.
Прогулка и свободное время
Позавтракав, отправимся в ботанический сад Мажорель, где погуляем среди растений пяти континентов и увидим музей модельера Ив Сен-Лорана. После посетим дворец Бахия конца 19 века и руины дворца 16 века Кас-аль-Бади.
Ближе к вечеру у вас будет свободное время — можно устроить шопинг, покататься по центральным улицам в карете, запряжённой лошадьми, или просто поужинать в уютном кафе.
Наконец-то океан
Утром выезжаем в эффектную Эс-Сувейру, расположенную на берегу Атлантического океана. Когда-то этот белостенный рыбацкий город был оплотом контрабандистов и пиратов! Мы посетим порт, полакомимся свежевыловленными морепродуктами: мидиями, морскими ежами, устрицами.
После прогуляемся по медине, где обосновались художники, ремесленники и продавцы традиционных сладостей. В свободное время до вечера вы можете позагорать, искупаться в океане или взять уроки сёрфинга. А закат мы встретим на конной прогулке вдоль океанского побережья!
Отъезд
До обеда вы ещё успеете купить сувениров и понежиться на солнце у океана. Затем — выезд в аэропорт Касабланки. Прощаемся с Марокко и ждём новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Касабланка, аэропорт, утроЗавершение: Касабланка, аэропорт, день
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.