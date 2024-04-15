Наша команда встретит вас в аэропорту Касабланки — мы познакомимся и поедем в отель, где вы немного отдохнёте после перелёта. После — экскурсия по городу, которая окунёт вас в колорит королевства Марокко. Вы посетите одну из самых больших мечетей мира — Великую мечеть Хасана II — и прогуляетесь по берегу Атлантического океана.

Вечером — приветственный ужин, где вы встретитесь со всеми участниками путешествия.