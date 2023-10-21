После завтрака отправляемся в Марракеш, древнюю столицу Марокко у подножия Атласских гор (в пути — 3,5-4 часа). По приезде прогуляемся по живописному саду, созданному французским художником и коллекционером растений Жаком Мажорелем. Вы поймёте, почему модельер Ив Сен-Лоран завещал развеять здесь свой прах. Заглянем и в музей знаменитого кутюрье по соседству.

Затем исследуем историческую часть города — медину — и зайдём на колоритный рынок. После пройдёмся по оживлённой площади Джема эль-Фна, где смешиваются краски и звуки: здесь и лавки торговцев специями, и лязганье металлических кастаньет, и танцы, и номера акробатов и жонглёров — не зря её называют «витриной традиционного Марокко».

Вечером у вас останется свободное время. Можно отправиться рассматривать чудесные памятники арабской архитектуры или углубиться в знакомство с традиционной кухней в одном из множества кафе.