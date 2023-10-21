Полюбоваться звёздами в пустыне, погулять по синим улочкам Шефшауэна и насладиться яркими красками
Здесь воздух пропитан запахом кофе и специй, дворцы и мечети помнят султанов и женщин гаремов, а города скрывают интересные истории.
Местные рынки пестрят разноцветными товарами, пустыня становится домом для бедуинов и верблюдов, а известный кутюрье Ив Сен-Лоран хотел, чтобы его прах развеяли именно в этой стране.
Мы покажем вам Фес и Касабланку, Шефшауэн и Ифран, Марракеш и киностудию, где снимались многие известные фильмы.
Сочные фотографии и новые друзья, незабываемые впечатления и уникальные сувениры — вот ваш багаж при возвращении домой.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Встреча, приветственный ужин, свободное время
Встречаемся и едем в отель, чтобы вы немного отдохнули после перелёта. Затем за приветственным ужином познакомимся, и вы попробуете местные блюда.
Вечером — свободное время. Можно прогуляться по самому европейскому из восточных городов. Рекомендуем дойти до площади Мухаммеда V, главной в Касабланке. Её окружают интересные достопримечательности: часовая башня, здания Главпочтамта и Верховного суда и базилика Сакре-Кёр.
Переезд в Марракеш, Сад Мажорель, медина и площадь Джема эль-Фна
После завтрака отправляемся в Марракеш, древнюю столицу Марокко у подножия Атласских гор (в пути — 3,5-4 часа). По приезде прогуляемся по живописному саду, созданному французским художником и коллекционером растений Жаком Мажорелем. Вы поймёте, почему модельер Ив Сен-Лоран завещал развеять здесь свой прах. Заглянем и в музей знаменитого кутюрье по соседству.
Затем исследуем историческую часть города — медину — и зайдём на колоритный рынок. После пройдёмся по оживлённой площади Джема эль-Фна, где смешиваются краски и звуки: здесь и лавки торговцев специями, и лязганье металлических кастаньет, и танцы, и номера акробатов и жонглёров — не зря её называют «витриной традиционного Марокко».
Вечером у вас останется свободное время. Можно отправиться рассматривать чудесные памятники арабской архитектуры или углубиться в знакомство с традиционной кухней в одном из множества кафе.
Город-оазис из прошлого, киностудия «Атлас», ночь в Уарзазате
Сегодня вас ждёт марокканский Голливуд — город Уарзазат. По дороге к нему заедем ещё в один город — Аит-Бенхадду, расположенный посреди пустыни. Пройдёмся по улочкам, где словно остановилось время, и посмотрим на старые дома из глины и соломы. Поднимемся к самой высокой точке крепости, чтобы полюбоваться видом на бескрайнюю пустыню и зелёные сады вокруг города на фоне голубого неба.
Пообедав, побываем в киностудии «Атлас», где снимали знаменитые фильмы: «Клон» и «Гладиатор», «Игра престолов» и еще более 50 картин. Здесь даже снимали фильм о Марсе — представляете, какие тут пейзажи? На ночь разместимся в отеле Уарзазата.
По пустыне на джипах и верблюдах, закат и ночь в окружении песков
Приготовьтесь к настоящему приключению — мы едем в Сахару! Доберёмся до деревни Мерзуга, пересядем на джипы и держим путь в сердце песков. Затем поменяем машины на верблюдов, и вы сможете ощутить себя настоящими берберами, покоряющими бескрайнюю пустыню. Полюбуемся красками заката, меняющими цвет песчаного ковра — такое запоминается надолго!
А на ночь разместимся в уютных шатрах под бездонным небом, усыпанном звёздами. Вы сможете проверить, правдиво ли мнение астрономов, что не найти лучшего места для наблюдения за созвездиями, чем пустыня. Поужинаем, потанцуем у костра под марокканские барабаны, желающие прокатятся по дюнам на сноубордах.
Ифран, кедровый лес и вечер в Фесе
Встретив рассвет, отправимся в Фес, которому больше 1000 лет и который напоминает средневековый музей под открытым небом. По пути заедем в Ифран. Местные жители называют его марокканской Швейцарией: город живописен и похож на европейский настолько, что кажется, не имеет отношения к Африке. После минуем один из самых больших кедровых лесов в мире. Если повезет, встретим в нём варварийских обезьянок и покормим их с рук.
Вечером, по прибытии в Фес, разместимся в отеле и поужинаем. Если у вас останутся силы, перед сном вы сможете самостоятельно прогуляться по городу.
Достопримечательности Феса
Сегодня вас ждёт подробное знакомство с древним Фесом. Мы поднимемся на форт Борж-Норд на вершине холма и полюбуемся открывающейся с высоты панорамой. Заглянем в старинный цех по изготовлению керамики и мозаики. Вы понаблюдаете за тем, как мастера превращают глину в произведения искусства. Побываем у королевского дворца и рассмотрим яркие изысканные узоры, которыми декорированы стены здания.
А после пройдёмся лабиринтами улочек, где ремесленники создают изделия из кожи, керамику и ковры по средневековым технологиям. Можно будет купить что-то на память.
Прогулка по синему Шефшауэну, возвращение в Касабланку
В этот день отправляемся в самый узнаваемый город страны, его «голубую жемчужину» — Шефшауэн. Основанный в 15-м веке город-крепость до прошлого столетия был открыт только для евреев и мусульман, а сейчас каждый желающий может пройтись по его узким улочкам и полюбоваться бело-синими стенами домов и дверьми, каждая из которых неповторима и имеет замысловатый орнамент.
Побываем и у живописного источника Рас-эль-Ма, вода которого течёт прямо с гор и питает весь город. Поднимемся на смотровую площадку и насладимся видом Шефшауэна с высоты. А во второй половине поедем обратно в Касабланку.
Мечеть Хассана II, прогулка у океана, отъезд
Утром посетим одну из самых крупных мечетей мира — ажурную и воздушную, несмотря на размеры, мечеть Хассана II, стоящую на набережной Атлантического океана. Посмотрим на впечатляющий стеклянный зал и прогуляемся по берегу — подышим солёным воздухом и потрогаем волны. Во второй половине дня мы проводим вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Касабланка, аэропорт, время зависит от времени вашего рейсаЗавершение: Касабланка, аэропорт, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.