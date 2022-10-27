Отправляемся на страницы сказки «1000 и 1 ночи», чтобы прогуляться по песчаным барханам на верблюдах и выпить ароматный чай с берберскими кочевниками, наесться восточных сладостей на рынках и пройтись по инопланетным ущельям.



Увидим разные грани Африки: постараемся на затеряться в лабиринтах голубых улочек Шефшауэна, заглянем в «марокканскую Швейцарию» — городок Ифран, побываем в древних кожевенных красильнях в Фесе, насладимся песнопениями народа гнауа и прогуляемся по саду с экзотическими растениями со всего мира в Марракеше.