Палитра Марокко: Шефшауэн, Фес, Сахара и Марракеш

Провести ночь в шатрах посреди Сахары, насладиться местной кухней и посетить киностудию

Отправляемся на страницы сказки «1000 и 1 ночи», чтобы прогуляться по песчаным барханам на верблюдах и выпить ароматный чай с берберскими кочевниками, наесться восточных сладостей на рынках и пройтись по инопланетным ущельям.

Увидим разные грани Африки: постараемся на затеряться в лабиринтах голубых улочек Шефшауэна, заглянем в «марокканскую Швейцарию» — городок Ифран, побываем в древних кожевенных красильнях в Фесе, насладимся песнопениями народа гнауа и прогуляемся по саду с экзотическими растениями со всего мира в Марракеше.
Палитра Марокко: Шефшауэн, Фес, Сахара и Марракеш
Палитра Марокко: Шефшауэн, Фес, Сахара и Марракеш
Палитра Марокко: Шефшауэн, Фес, Сахара и Марракеш
Палитра Марокко: Шефшауэн, Фес, Сахара и Марракеш
Палитра Марокко: Шефшауэн, Фес, Сахара и Марракеш
Палитра Марокко: Шефшауэн, Фес, Сахара и Марракеш
Палитра Марокко: Шефшауэн, Фес, Сахара и Марракеш
Палитра Марокко: Шефшауэн, Фес, Сахара и Марракеш
Палитра Марокко: Шефшауэн, Фес, Сахара и Марракеш
Палитра Марокко: Шефшауэн, Фес, Сахара и Марракеш
Ближайшие даты:
5
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Граждане РФ могут въезжать на территорию Марокко без визы, Гражданам СНГ необходима виза.

В Марокко сохраняются ковидные ограничения, поэтому нужен отрицательный ПЦР-тест, сданный максимум за 72 часа до вылета или сертификат о вакцинации.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
Завершение: Аэропорт Марракеша
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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