Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
В путешествие можно отправиться с детьми от 5 лет, если ребёнок готов к длительным переездам от 3-4 часов в день и один участок дороги — 6 часов до пустыни.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка. Независимо от времени вашего прилёта, встретим вас в аэропорту и организуем трансфер до отеля
Завершение: Касабланка, аэропорт. Обратные билеты необходимо приобретать с вылетом во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваш гид в Касабланке
«Здравствуйте, уважаемые! Добро пожаловать в Марокко, мир контрастов!» Именно таким приветствием мы встречаем гостей нашей страны. Страна, которая простирает свои границы от Сахары до Гибралтара, от Атлантики до Атласа! Страна, согретая солнцем, с неторопливым течением времени и приветливыми местными жителями. Уникальное королевство — все это Марокко! Нашей задачей остается лишь помочь вам открыть дверь в настоящий и удивительный мир живых эмоций и бурных приключений.