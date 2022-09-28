Прекрасное далёко - манящее Марокко

Увидеть Атласские горы и Атлантический океан, рассмотреть узоры и мозаику дворцов и пожить в риаде

В дальней стране солнечного заката, как раньше называли Марокко, сохранилось лучшее от соседствующих культур — европейской и африканской.

Неповторимая и загадочная, яркая и самобытная она хранит в себе разноцветные улицы городов, дворцы, словно сошедшие со страниц восточных сказок, чарующие пейзажи и уникальную архитектуру.

Вы увидите голубой город и город из глины, встретите рассвет среди песчаных дюн, погуляете по столице и попробуете устриц в романтичном Эй-Сувейра. Впечатления от поездки останутся с вами на всю жизнь!
Прекрасное далёко - манящее Марокко
Прекрасное далёко - манящее Марокко
Прекрасное далёко - манящее Марокко
Прекрасное далёко - манящее Марокко
Прекрасное далёко - манящее Марокко
Прекрасное далёко - манящее Марокко
Прекрасное далёко - манящее Марокко
Ближайшие даты:
28
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В путешествие можно отправиться с детьми от 5 лет, если ребёнок готов к длительным переездам от 3-4 часов в день и один участок дороги — 6 часов до пустыни.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка. Независимо от времени вашего прилёта, встретим вас в аэропорту и организуем трансфер до отеля
Завершение: Касабланка, аэропорт. Обратные билеты необходимо приобретать с вылетом во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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