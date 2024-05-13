Путешествие-ретрит в женской компании: 4 города Марокко, ночь в Сахаре и духовные практики
Авторский тур в Касабланке

Исходить Марракеш вдоль и поперёк, встретить рассвет в пустыне и вдохновиться синим Шефшауэном

Говорят, из путешествий люди возвращаются уже не теми, что были прежде.

Для нашего приключения это верно на 100%: мы совместим знакомство с загадочным королевством Марокко с духовным развитием.

Вас ждут ежедневные практики, которые помогут вам обрести опору, целостно проявляться в этом мире, использовать свой потенциал и реализовывать призвание.

Вы заглянете в волшебную шкатулку, где всё пропитано ароматами специй и из каждого уголка доносятся восточные мелодии, где смешались роскошь дворцов, благоухание садов и запах океана. Познакомитесь с достопримечательностями Касабланки и Шефшауэна, Уарзазата и Марракеша.

А второй шкатулкой с сокровищами, которая вам откроется, станут потаённые и ценные уголки вашей души.
Путешествие-ретрит в женской компании: 4 города Марокко, ночь в Сахаре и духовные практики
Путешествие-ретрит в женской компании: 4 города Марокко, ночь в Сахаре и духовные практики
Путешествие-ретрит в женской компании: 4 города Марокко, ночь в Сахаре и духовные практики
Ближайшие даты:
13
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет125 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 25+

Проживание. В отелях 4*: «Imperial Casablanca», «Raid Manissa», «Sahara Camp». Размещение 2-местное. На одну ночь остановимся в аутентичном шатре в Сахаре.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и экскурсия по Касабланке

Встречаемся в Касабланке, городе на побережье Атлантического океана, известном многим по одноимённому фильму. Прогуляемся по набережной Корниш, зайдём в новый квартал Медина и посетим главную достопримечательность — мечеть Хасана II, построенную в конце прошлого века, минарет которой считается самым высоким в мире. Заглянем и на рыбный рынок, чтобы насладиться вкусом свежих морепродуктов.

Наш тур — это путешествие-ретрит: ежедневно мы будем уделять время телесным и энергетическим практикам, направленным на обретение опоры, достижение баланса, развитие интуиции и реализацию вашего потенциала.

Встреча и экскурсия по КасабланкеВстреча и экскурсия по КасабланкеВстреча и экскурсия по КасабланкеВстреча и экскурсия по КасабланкеВстреча и экскурсия по Касабланке
2 день

Переезд в Шефшауэн, прогулка по городу

Утром сделаем зарядку и дыхательные практики под звуки аурафона — музыкального инструмента для гармонизации энергетических центров — и помедитируем. Так будет начинаться каждый наш день.

После завтрака едем в Шефшауэн, знаменитый синими и голубыми домиками, узкими улочками и сладким апельсиновым соком. По приезде прогуляемся по необычному городку. Возьмите с собой яркие наряды — здесь получаются эффектные фотографии.

Переезд в Шефшауэн, прогулка по городуПереезд в Шефшауэн, прогулка по городуПереезд в Шефшауэн, прогулка по городуПереезд в Шефшауэн, прогулка по городуПереезд в Шефшауэн, прогулка по городу
3 день

Марракеш: начало знакомства

Сегодня вас ждёт Марракеш, где мы проведём целых 4 дня. Своей популярностью третий по величине город страны обязан парижской элите — художникам, артистам, дизайнерам, кинематографистам, — увидевшим в нём неповторимую магию Магриба. Художник Жак Мажорель создал здесь ботанический сад, в качестве музея действует дом знаменитого модельера Ив Сен-Лорана, а среди владельцев старинных вилл числятся многие современные звёзды: Брэд Питт и Мадонна, Наоми Кэмпбел, Жан-Поль Готье и Леонардо ди Каприо.

Огромные дворцы, красивые мечети, прохладные оазисы и восточные сладости — вы ощутите атмосферу этого места и насладитесь его неповторимым колоритом.

Марракеш: начало знакомстваМарракеш: начало знакомстваМарракеш: начало знакомстваМарракеш: начало знакомстваМарракеш: начало знакомства
4 день

Марракеш: продолжение знакомства

Продолжаем знакомство с Марракешем. Каждый уголок этого города насыщен визуальной эстетикой: повсюду яркие краски, изысканные ковры, мерцающее разнообразие марокканских светильников. Всё здесь пропитано вдохновением.

Марракеш: продолжение знакомстваМарракеш: продолжение знакомстваМарракеш: продолжение знакомстваМарракеш: продолжение знакомства
5 день

И снова Марракеш

И в этот день гуляем по Марракешу. Посетим самые роскошные места города, его таинственные сады и переулки.

И снова МарракешИ снова МарракешИ снова МарракешИ снова Марракеш
6 день

Город Уарзазат и киностудия «Атлас»

Сегодня держим путь в Сахару, где переночуем в шатре под звёздным небом. Но по пути нас ждёт ещё одна достопримечательность страны — мы сделаем остановку в африканском оазисе, маленьком городе Уарзазат на границе с горами Атлас и пустыней Сахара. Здесь находится голливудская киностудия «Атлас». В этих местах снимали такие фильмы, как «Александр», «Гладиатор», «Дюна». Вы рассмотрите декорации и сможете примерить на себя роль звёзд: менять роли и играть ту партию, которую вам хочется. Выбор всегда за вами.

Город Уарзазат и киностудия «Атлас»Город Уарзазат и киностудия «Атлас»Город Уарзазат и киностудия «Атлас»Город Уарзазат и киностудия «Атлас»Город Уарзазат и киностудия «Атлас»
7 день

День и ночь в пустыне

Здравствуй, Сахара! В этот день любуемся песчаными барханами и игрой света и тени на дюнах, непередаваемыми красками и космическими ландшафтами, захватывающими дух. А ночевать будем, как шейхи — в восточном шатре: вы сможете почувcтвовать единение со Вселенной и ваши безграничные возможности.

День и ночь в пустынеДень и ночь в пустынеДень и ночь в пустынеДень и ночь в пустынеДень и ночь в пустыне
8 день

Рассвет в пустыне, возвращение в Марракеш

Утром встретим невероятно красивый рассвет, а затем держим путь обратно в Марракеш. По приезде у вас будет время, чтобы пройтись по рынкам и совершить все желаемые покупки.

Рассвет в пустыне, возвращение в МарракешРассвет в пустыне, возвращение в МарракешРассвет в пустыне, возвращение в МарракешРассвет в пустыне, возвращение в МарракешРассвет в пустыне, возвращение в Марракеш
9 день

Отъезд

После завтрака отправляемся в Касабланку, а оттуда — в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Сафари
  • Практики
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Касабланки и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, 11:00
Завершение: Касабланка, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Касабланки

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