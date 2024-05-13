Встречаемся в Касабланке, городе на побережье Атлантического океана, известном многим по одноимённому фильму. Прогуляемся по набережной Корниш, зайдём в новый квартал Медина и посетим главную достопримечательность — мечеть Хасана II, построенную в конце прошлого века, минарет которой считается самым высоким в мире. Заглянем и на рыбный рынок, чтобы насладиться вкусом свежих морепродуктов.

Наш тур — это путешествие-ретрит: ежедневно мы будем уделять время телесным и энергетическим практикам, направленным на обретение опоры, достижение баланса, развитие интуиции и реализацию вашего потенциала.