Исходить Марракеш вдоль и поперёк, встретить рассвет в пустыне и вдохновиться синим Шефшауэном
Для нашего приключения это верно на 100%: мы совместим знакомство с загадочным королевством Марокко с духовным развитием.
Вас ждут ежедневные практики, которые помогут вам обрести опору, целостно проявляться в этом мире, использовать свой потенциал и реализовывать призвание.
Вы заглянете в волшебную шкатулку, где всё пропитано ароматами специй и из каждого уголка доносятся восточные мелодии, где смешались роскошь дворцов, благоухание садов и запах океана. Познакомитесь с достопримечательностями Касабланки и Шефшауэна, Уарзазата и Марракеша.
А второй шкатулкой с сокровищами, которая вам откроется, станут потаённые и ценные уголки вашей души.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|125 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 25+
Проживание. В отелях 4*: «Imperial Casablanca», «Raid Manissa», «Sahara Camp». Размещение 2-местное. На одну ночь остановимся в аутентичном шатре в Сахаре.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Встреча и экскурсия по Касабланке
Встречаемся в Касабланке, городе на побережье Атлантического океана, известном многим по одноимённому фильму. Прогуляемся по набережной Корниш, зайдём в новый квартал Медина и посетим главную достопримечательность — мечеть Хасана II, построенную в конце прошлого века, минарет которой считается самым высоким в мире. Заглянем и на рыбный рынок, чтобы насладиться вкусом свежих морепродуктов.
Наш тур — это путешествие-ретрит: ежедневно мы будем уделять время телесным и энергетическим практикам, направленным на обретение опоры, достижение баланса, развитие интуиции и реализацию вашего потенциала.
Переезд в Шефшауэн, прогулка по городу
Утром сделаем зарядку и дыхательные практики под звуки аурафона — музыкального инструмента для гармонизации энергетических центров — и помедитируем. Так будет начинаться каждый наш день.
После завтрака едем в Шефшауэн, знаменитый синими и голубыми домиками, узкими улочками и сладким апельсиновым соком. По приезде прогуляемся по необычному городку. Возьмите с собой яркие наряды — здесь получаются эффектные фотографии.
Марракеш: начало знакомства
Сегодня вас ждёт Марракеш, где мы проведём целых 4 дня. Своей популярностью третий по величине город страны обязан парижской элите — художникам, артистам, дизайнерам, кинематографистам, — увидевшим в нём неповторимую магию Магриба. Художник Жак Мажорель создал здесь ботанический сад, в качестве музея действует дом знаменитого модельера Ив Сен-Лорана, а среди владельцев старинных вилл числятся многие современные звёзды: Брэд Питт и Мадонна, Наоми Кэмпбел, Жан-Поль Готье и Леонардо ди Каприо.
Огромные дворцы, красивые мечети, прохладные оазисы и восточные сладости — вы ощутите атмосферу этого места и насладитесь его неповторимым колоритом.
Марракеш: продолжение знакомства
Продолжаем знакомство с Марракешем. Каждый уголок этого города насыщен визуальной эстетикой: повсюду яркие краски, изысканные ковры, мерцающее разнообразие марокканских светильников. Всё здесь пропитано вдохновением.
И снова Марракеш
И в этот день гуляем по Марракешу. Посетим самые роскошные места города, его таинственные сады и переулки.
Город Уарзазат и киностудия «Атлас»
Сегодня держим путь в Сахару, где переночуем в шатре под звёздным небом. Но по пути нас ждёт ещё одна достопримечательность страны — мы сделаем остановку в африканском оазисе, маленьком городе Уарзазат на границе с горами Атлас и пустыней Сахара. Здесь находится голливудская киностудия «Атлас». В этих местах снимали такие фильмы, как «Александр», «Гладиатор», «Дюна». Вы рассмотрите декорации и сможете примерить на себя роль звёзд: менять роли и играть ту партию, которую вам хочется. Выбор всегда за вами.
День и ночь в пустыне
Здравствуй, Сахара! В этот день любуемся песчаными барханами и игрой света и тени на дюнах, непередаваемыми красками и космическими ландшафтами, захватывающими дух. А ночевать будем, как шейхи — в восточном шатре: вы сможете почувcтвовать единение со Вселенной и ваши безграничные возможности.
Рассвет в пустыне, возвращение в Марракеш
Утром встретим невероятно красивый рассвет, а затем держим путь обратно в Марракеш. По приезде у вас будет время, чтобы пройтись по рынкам и совершить все желаемые покупки.
Отъезд
После завтрака отправляемся в Касабланку, а оттуда — в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Сафари
- Практики
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Касабланки и обратно
- Обеды и ужины