Активные туры – туры в Касабланке

Найдено 3 тура в категории «Активные туры» в Касабланке на русском языке, цены от 1590 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Марокко - жемчужина Востока: калейдоскоп городов, места съёмок фильмов и ночь в Мерзуге
На машине
На верблюдах
9 дней
Марокко - жемчужина Востока: калейдоскоп городов, места съёмок фильмов и ночь в Мерзуге
Увидеть декорации к культовым кинолентам и главные шедевры архитектуры и прокатиться на верблюдах
Начало: Касабланка, аэропорт, 15:00
18 мар в 15:00
11 апр в 15:00
264 000 ₽ за человека
Большое марокканское приключение: восхождение, ночь в пустыне и путешествие по городам
На машине
11 дней
Большое марокканское приключение: восхождение, ночь в пустыне и путешествие по городам
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинском шатре и отдохнуть на берегу Атлантики
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
6 апр в 12:00
5 окт в 12:00
€1590 за человека
Активный отдых в Марокко: тур-восхождение на вершину Тубкаль в мини-группе без палаток
Пешая
4 дня
Активный отдых в Марокко: тур-восхождение на вершину Тубкаль в мини-группе без палаток
Полюбоваться массивом Атласских гор и заночевать на высоте 3200 метров
Начало: Касабланка, точно место - по договорённости, 13:00
26 дек в 13:00
42 400 ₽ за человека

