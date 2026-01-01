Марокко - жемчужина Востока: калейдоскоп городов, места съёмок фильмов и ночь в Мерзуге
Увидеть декорации к культовым кинолентам и главные шедевры архитектуры и прокатиться на верблюдах
Начало: Касабланка, аэропорт, 15:00
18 мар в 15:00
11 апр в 15:00
264 000 ₽ за человека
Большое марокканское приключение: восхождение, ночь в пустыне и путешествие по городам
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинском шатре и отдохнуть на берегу Атлантики
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
6 апр в 12:00
5 окт в 12:00
€1590 за человека
Активный отдых в Марокко: тур-восхождение на вершину Тубкаль в мини-группе без палаток
Полюбоваться массивом Атласских гор и заночевать на высоте 3200 метров
Начало: Касабланка, точно место - по договорённости, 13:00
26 дек в 13:00
42 400 ₽ за человека
