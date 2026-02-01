-
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан (с нестандартным проживанием)
Встретить рассвет на вершине дюны, увидеть музей Ива Сен-Лорана и место съёмок сериала «Клон»
Начало: Аэропорт Касабланки, до 13:00
12 апр в 14:00
30 апр в 14:00
€1295
€1438 за человека
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне и путешествие по городам
Сосчитать все оттенки синего в Шефшауэне, побывать на киностудии и погулять по старинному Фесу
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия ваших рейсов
19 апр в 12:00
29 апр в 12:00
€1890 за человека
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
21 фев в 12:00
7 мар в 12:00
€1790 за человека
