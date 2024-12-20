Туры на 23 февраля – туры в Касабланке

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Касабланке на русском языке, цены от €1422. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
На машине
2 отзыва
7 дней
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
6 янв в 11:50
13 янв в 11:50
2157 за человека
Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
На машине
1 отзыв
8 дней
Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
Погулять по старым мединам и рынкам, полюбоваться дворцами и мечетями и увидеть местный Версаль
Начало: Аэропорт Касабланки, точное время зависит от вашег...
18 янв в 10:00
16 фев в 10:00
1422 за человека
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
На машине
9 дней
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
22 фев в 17:00
8 мар в 17:00
1790 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 декабря 2024
    Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
    Лена! Огромное спасибо тебе за организацию нашего сказочного путешествия! Это было незабываемо, интересно, красиво и очень насыщенно. Каждый день градус эмоций повышался!! Все в восторге! Маша - великолепна! Многие собираются дальше осваивать Марокко!!!
  • А
    Алексей
    6 декабря 2024
    Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
    Елена, доброго дня! Шикарная поездка в Марокко. Отличный гид, трансферы. Отели вообще прекрасные выбрали. Из того, что удивило, это было
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    прохладно, неожиданно для Африки. Сами Мароканцы говорят, что не типичная погода для этого времени года. Ещё по еде так себе было, не помню чтобы прям вкусно вкусно было где-то. Вот устрицы были самое ТО! Морепродукты класс. Достопримечательности, сами города, для общего развития познавательно и интересно. Для меня была новая страна в путешествиях, это отдельный класс!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Туры на 23 февраля»

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Сколько стоит тур в Касабланке в декабре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 3 тура от 1422 до 2157. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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