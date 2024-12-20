7 дней
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
6 янв в 11:50
13 янв в 11:50
€2157 за человека
8 дней
Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок
Погулять по старым мединам и рынкам, полюбоваться дворцами и мечетями и увидеть местный Версаль
Начало: Аэропорт Касабланки, точное время зависит от вашег...
18 янв в 10:00
16 фев в 10:00
€1422 за человека
9 дней
Шарм городов, знакомство с берберами и 2 ночи в Сахаре: душевный тур в Марокко
Погрузиться в быт кочевников, освоить марокканскую кухню и погулять по древним улочкам
Начало: Касабланка, аэропорт, 17:00
22 фев в 17:00
8 мар в 17:00
€1790 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 декабря 2024Лена! Огромное спасибо тебе за организацию нашего сказочного путешествия! Это было незабываемо, интересно, красиво и очень насыщенно. Каждый день градус эмоций повышался!! Все в восторге! Маша - великолепна! Многие собираются дальше осваивать Марокко!!!
- ААлексей6 декабря 2024Елена, доброго дня! Шикарная поездка в Марокко. Отличный гид, трансферы. Отели вообще прекрасные выбрали. Из того, что удивило, это было
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Туры на 23 февраля»
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