10 дней
Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
Побывать в гостях у кочевников, встретить рассвет в пустыне и посетить киностудию «Атлас»
Начало: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени ваше...
21 авг в 10:00
31 авг в 10:00
149 000₽ за человека
10 дней
Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
Посетить «синий сад» Марракеша, заглянуть в гости к племени Гнау и попробовать местные морепродукты
Начало: Аэропорт Касабланки, около 11:40
11 окт в 10:00
€1 390 за человека
10 дней
Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
Побывать в местах съёмок «Клона», прокатиться по барханам и покормить лесных обезьян
Начало: Касабланка, аэропорт, любое время
21 авг в 08:00
18 апр в 08:00
$1 950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Все»
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