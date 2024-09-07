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помогает во всем! Стоит только спросить о чем-то интересующем, а он уже подумал, решил, показал рассказал, организовал! При этом общаться с ним очень интересно, он очень любит свою страну, много знает, и нескучно и доходчиво рассказывает о ней! В общем, вся наша компания пришла к выводу, что лучше гида, заботливей, позитивнее и дружелюбнее мы не встречали!