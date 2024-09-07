На Рождество – экскурсии в Марракеше

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Марракеше на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Марракеш для своих. Тайны старого города
Пешая
55 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
от 320 за всё до 4 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Пешая
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
155 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Венера
    7 сентября 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Карим очень интересно рассказал историю Марракеша, ответил на многие вопросы. С этой экскурсией город открылся нам еще больше! Очень рекомендуем! Карим учился в России, поэтому очень хорошо говорит по-русски.
    Карим очень интересно рассказал историю Марракеша, ответил на многие вопросы. С этой экскурсией город открылся намКарим очень интересно рассказал историю Марракеша, ответил на многие вопросы. С этой экскурсией город открылся намКарим очень интересно рассказал историю Марракеша, ответил на многие вопросы. С этой экскурсией город открылся намКарим очень интересно рассказал историю Марракеша, ответил на многие вопросы. С этой экскурсией город открылся намКарим очень интересно рассказал историю Марракеша, ответил на многие вопросы. С этой экскурсией город открылся намКарим очень интересно рассказал историю Марракеша, ответил на многие вопросы. С этой экскурсией город открылся намКарим очень интересно рассказал историю Марракеша, ответил на многие вопросы. С этой экскурсией город открылся намКарим очень интересно рассказал историю Марракеша, ответил на многие вопросы. С этой экскурсией город открылся нам
  • А
    Алексей
    28 июля 2024
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    Экскурсию проводил Самир. Отличное знание города и многих неочевидных ньюансов жизни в Морокко.
  • P
    Pavel
    27 июля 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Карим учился в России и хорошо понимает, что нам будет интересно. Плюс у него отличный русский язык. Экскурсия была заказана в последний момент, но все было очень интересно, по согласованию и удобно. Рекомендую.
  • A
    Alex
    17 июля 2024
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    Большое спасибо Екатерине и Махди! Очень довольны прогулкой!
  • И
    Илона
    13 июля 2024
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    Нам невероятно повезло с гидом! Мехди - не гид в обычном понимании слова, он упреждает любые возникающие вопросы и просьбы,
    читать дальше

    помогает во всем! Стоит только спросить о чем-то интересующем, а он уже подумал, решил, показал рассказал, организовал! При этом общаться с ним очень интересно, он очень любит свою страну, много знает, и нескучно и доходчиво рассказывает о ней! В общем, вся наша компания пришла к выводу, что лучше гида, заботливей, позитивнее и дружелюбнее мы не встречали!

  • В
    Вероника
    8 июня 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Интересная экскурсия обзора города,шикарный гид и прекрасный человек. рекомендую
    Интересная экскурсия обзора города,шикарный гид и прекрасный человек. рекомендую
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Марракеш
    В целом нам понравилась экскурсия, гид была очень доброжелательная и поделилась большим количеством полезной информации, в том числе ссылки на
    читать дальше

    рестораны. На будущее мне кажется нужно чуть лучше продумывать маршрут, чтобы уложиться в заранее спланированное время. Мы вынуждены были прервать экскурсию, так как уже спешили на следующее мероприятие.

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Марракеш для своих. Тайны старого города
  2. От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
  3. Добро пожаловать в Марракеш
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в сентябре 2024
Сейчас в Марракеше в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Марракеше (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 61 ⭐ отзыв, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам