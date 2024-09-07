3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
от €320 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
€155 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВенера7 сентября 2024Карим очень интересно рассказал историю Марракеша, ответил на многие вопросы. С этой экскурсией город открылся нам еще больше! Очень рекомендуем! Карим учился в России, поэтому очень хорошо говорит по-русски.
- ААлексей28 июля 2024Экскурсию проводил Самир. Отличное знание города и многих неочевидных ньюансов жизни в Морокко.
- PPavel27 июля 2024Карим учился в России и хорошо понимает, что нам будет интересно. Плюс у него отличный русский язык. Экскурсия была заказана в последний момент, но все было очень интересно, по согласованию и удобно. Рекомендую.
- AAlex17 июля 2024Большое спасибо Екатерине и Махди! Очень довольны прогулкой!
- ИИлона13 июля 2024Нам невероятно повезло с гидом! Мехди - не гид в обычном понимании слова, он упреждает любые возникающие вопросы и просьбы,
- ВВероника8 июня 2024Интересная экскурсия обзора города,шикарный гид и прекрасный человек. рекомендую
- ДДарья3 июня 2024В целом нам понравилась экскурсия, гид была очень доброжелательная и поделилась большим количеством полезной информации, в том числе ссылки на
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «На Рождество»
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