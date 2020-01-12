8 часов
Индивидуальная
Из Марракеша в долину Урика. Королевство, о котором вы не знали
Путешествие в долину Урика - это уникальная возможность увидеть живописные пейзажи, познакомиться с берберской культурой и попробовать свои силы в ремеслах
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 17:00
7 авг в 09:00
$390 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Современный Марракеш: искусство, мода и культура
Откройте для себя современный Марракеш: арт-галереи, модные бутики и антикварные магазины. Узнайте о жизни в Марокко сегодня
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
7 авг в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Погрузитесь в атмосферу Марракеша: базары, заклинатели змей, дворцы и ремесла. Узнайте секреты города и насладитесь национальными блюдами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 20:00
7 авг в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Сокровищница Африки. Прогулка по рынкам и галереям
Марокко - страна ярких базаров и уникальных традиций. Погрузитесь в атмосферу восточного рынка, найдите лучшие товары и узнайте секреты торговли
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
Полет на воздушном шаре (Марракеш, Пальмери): незабываемое приключение
Восхитительный рассвет над Марракешем с высоты воздушного шара - это настоящее волшебство и незабываемые эмоции
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$250 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Эссуэйра. Город, который всегда с тобой
Погрузитесь в атмосферу Эссуэйры: город пиратов, музыкантов и художников. Узнайте тайны крепостных стен и попробуйте местные деликатесы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
5 часов
Групповая
до 25 чел.
Марракеш для своих: полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Марракешем: Атласские горы, пустыни, оазисы и берберские деревни. Завтрак в шатре кочевников и прогулка на верблюдах
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 20:00
7 авг в 09:00
$350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKristina12 января 2020Потрясающая экскурсия!!! Окунулись в атмосферу быта местных жителей. Особенно понравились мастер-классы по изготовлению посуды из глины и приготовление лепёшек. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за познавательную информацию!!! С вами было интересно каждую секунду!!
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