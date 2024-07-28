3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней
Начало: По договоренности
Завтра в 16:00
7 авг в 10:00
от €320 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Путешествие по долине Урика - это встреча с берберской культурой, мастер-классы, водопады и обед на берегу горной реки. Удивительные открытия ждут вас
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
Завтра в 18:00
7 авг в 09:00
€580 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей28 июля 2024Экскурсию проводил Самир. Отличное знание города и многих неочевидных ньюансов жизни в Морокко.
- PPavel27 июля 2024Карим учился в России и хорошо понимает, что нам будет интересно. Плюс у него отличный русский язык. Экскурсия была заказана в последний момент, но все было очень интересно, по согласованию и удобно. Рекомендую.
- AAlex17 июля 2024Большое спасибо Екатерине и Махди! Очень довольны прогулкой!
- ИИлона13 июля 2024Марокко - чудесная страна, удивительная, волшебная, вкусная! Экскурсия в Атласские горы - необычное путешествие в край берберов! Мехди - лучший гид и потрясающий человек! В общем, головокружительные ощущения и горы позитива! Спасибо!
- ИИлона13 июля 2024Нам невероятно повезло с гидом! Мехди - не гид в обычном понимании слова, он упреждает любые возникающие вопросы и просьбы,
- ВВероника8 июня 2024Интересная экскурсия обзора города,шикарный гид и прекрасный человек. рекомендую
- ННадежда20 апреля 2024Карим очень понравился, Отлично подобрана информация, основанная на фактах из истории Марокко и самого города Марракеш, логически выстроенное повествование, прекрасные знания русского. Узнали много интересных реалий из повседневной жизни марокканцев. Рекомендуем!
- ССветлана13 апреля 2022Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
- ООльга23 октября 2021Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Марракешу в августе 2024
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