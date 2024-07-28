Все – экскурсии в Марракеше

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Марракеше на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Марракеш для своих. Тайны старого города
Пешая
55 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней
Начало: По договоренности
Завтра в 16:00
7 авг в 10:00
от 320 за всё до 4 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Пешая
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 5 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Путешествие по долине Урика - это встреча с берберской культурой, мастер-классы, водопады и обед на берегу горной реки. Удивительные открытия ждут вас
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
Завтра в 18:00
7 авг в 09:00
580 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    28 июля 2024
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    Экскурсию проводил Самир. Отличное знание города и многих неочевидных ньюансов жизни в Морокко.
  • P
    Pavel
    27 июля 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Карим учился в России и хорошо понимает, что нам будет интересно. Плюс у него отличный русский язык. Экскурсия была заказана в последний момент, но все было очень интересно, по согласованию и удобно. Рекомендую.
  • A
    Alex
    17 июля 2024
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    Большое спасибо Екатерине и Махди! Очень довольны прогулкой!
  • И
    Илона
    13 июля 2024
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Марокко - чудесная страна, удивительная, волшебная, вкусная! Экскурсия в Атласские горы - необычное путешествие в край берберов! Мехди - лучший гид и потрясающий человек! В общем, головокружительные ощущения и горы позитива! Спасибо!
  • И
    Илона
    13 июля 2024
    Марракеш для своих. Тайны старого города
    Нам невероятно повезло с гидом! Мехди - не гид в обычном понимании слова, он упреждает любые возникающие вопросы и просьбы,
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    помогает во всем! Стоит только спросить о чем-то интересующем, а он уже подумал, решил, показал рассказал, организовал! При этом общаться с ним очень интересно, он очень любит свою страну, много знает, и нескучно и доходчиво рассказывает о ней! В общем, вся наша компания пришла к выводу, что лучше гида, заботливей, позитивнее и дружелюбнее мы не встречали!

  • В
    Вероника
    8 июня 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Интересная экскурсия обзора города,шикарный гид и прекрасный человек. рекомендую
    Интересная экскурсия обзора города,шикарный гид и прекрасный человек. рекомендую
  • Н
    Надежда
    20 апреля 2024
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Карим очень понравился, Отлично подобрана информация, основанная на фактах из истории Марокко и самого города Марракеш, логически выстроенное повествование, прекрасные знания русского. Узнали много интересных реалий из повседневной жизни марокканцев. Рекомендуем!
  • С
    Светлана
    13 апреля 2022
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
  • О
    Ольга
    23 октября 2021
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
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    по дороге надо платить отдельно. Прогулка на верблюде оплачивается отдельно 20 евро, что стало для нас неприятной неожиданностью. Гид в данной поездке, это просто сопровождающий. Но и за транспорт платим отдельно. Соотношение цена-качество неоправданно.

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Все»

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  3. Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
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Сколько стоит экскурсия по Марракешу в августе 2024
Сейчас в Марракеше в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 580. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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