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Марракеш: тур на квадроцикле через пустыню и пальмовую рощу

TicketsS
TicketsS – Гид из Марракеша
Исследуйте суровую пустыню с дикими пальмовыми рощами и берберскими деревушками за пределами Марракеша в рамках тура на полноприводном квадроцикле.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $45 за человека

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Марракеш: тур на квадроцикле через пустыню и пальмовую рощу
Марракеш: тур на квадроцикле через пустыню и пальмовую рощу

Что вы увидите

  • Пустыня Сахара
  • Пальмовая роща
Откройте для себя традиционные берберские деревушки, осмотрите типичные для данного региона хижины и познакомьтесь с местными поселянами, чтобы узнать про их образ жизни, который остается практически неизменным на протяжении больше 200 лет.
В середине тура сделайте остановку, чтобы попробовать марокканский чай и перекусить у местной семьи. С гидом в качестве переводчика вы сможете поговорить с новыми знакомыми, чтобы узнать про их жизнь и традиции.
Получите наслаждение от тишины и безмятежности Сахары перед обратной поездкой на квадроциклах по суровой пустыне. Закончите тур прибытием в лагерь. Устройтесь поудобнее и отдохните на обратном пути в отель 🏨 в Марракеше.
ВНИМАНИЕ! Сопровождающий говорит на английском, испанском, голландском, французском, немецком и итальянском
Что входит
  • Трансфер от/до отеля в Марракеше
  • Квадроцикл (1 на каждого взрослого на 1 час 45 минут)
  • Шлем и очки безопасности
  • Напиток (мятый чай)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер от отеля в Марракеше
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля в Марракеше
Марракеш: тур на квадроцикле через пустыню и пальмовую рощу
Марракеш: тур на квадроцикле через пустыню и пальмовую рощу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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