Откройте для себя традиционные берберские деревушки, осмотрите типичные для данного региона хижины и познакомьтесь с местными поселянами, чтобы узнать про их образ жизни, который остается практически неизменным на протяжении больше 200 лет.

В середине тура сделайте остановку, чтобы попробовать марокканский чай и перекусить у местной семьи. С гидом в качестве переводчика вы сможете поговорить с новыми знакомыми, чтобы узнать про их жизнь и традиции.

Получите наслаждение от тишины и безмятежности Сахары перед обратной поездкой на квадроциклах по суровой пустыне. Закончите тур прибытием в лагерь. Устройтесь поудобнее и отдохните на обратном пути в отель 🏨 в Марракеше.

ВНИМАНИЕ! Сопровождающий говорит на английском, испанском, голландском, французском, немецком и итальянском