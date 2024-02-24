После завтрака нам предстоит длительный (около 400 км) переезд через горный хребет Высокий Атлас, но пейзажи за окном будет настолько живописными, что не дадут заскучать. В красивых видовых точках будем делать остановки, чтобы полюбоваться пейзажами, размяться и пофотографировать.

Во второй половине дня прибудем в небольшой городок Сиди-Ифни на побережье Атлантики, чей облик отличается уютными улочками с бело-голубыми домами и архитектурой времён колониальной Испании. Разместимся традиционном марокканском доме с внутренним двориком — риаде, а вечером погуляем у океана.