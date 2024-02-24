Побывать на одном из красивейших пляжей мира, посетить несколько городов и увидеть цветные скалы
Но именно здесь вас ждут знаменитый своими инопланетными красными арками пляж Легзира, песчаные барханы Сиди Кауки, разноцветные скалы в пригороде Тафраута и изумительные дворцы Марракеша.
Мы будем много гулять и ездить, и за одно путешествие вы успеете полюбоваться пустынными ландшафтами и оживлёнными современными курортами, древними мединами и редкими аргановыми деревьями. Разбавьте зимние серость и холод теплом и сочной зеленью и подарите себе насыщенное приключение!
фев
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Для въезда в Королевство Марокко (сроком до 90 дней) жителям России виза не требуется. По прибытии в Марокко в пункте пограничного контроля аэропорта в паспорт ставят штампы о въезде и выезде. Консульский сбор не взимается.
Для въезда на территорию Марокко ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации не требуются.
В горах ночью возможны заморозки, температура +2… +8 °C, днём +10… +18 °C, возможны туман и дожди.
Просим брать для вечера пижамы для сна, кофты, свитера, тёплые брюки и т. д. В Марокко, как и во всех южных странах, отсутствует центральное отопление. Для обогрева используют кондиционеры, электрообогреватели и дополнительные одеяла.
Программа тура по дням
Размещение в отеле, отдых, прогулка по Марракешу
Встречаемся и едем в отель в центре Марракеша. На сегодня не запланировано экскурсий, чтобы вы могли спокойно добраться и отдохнуть после дороге. Соберёмся вечером за ужином, а после, если останется время,
прогуляемся по марокканской столицы и посмотрим на её главные достопримечательности — мечеть Аль-Кутубия и подсвеченную разноцветными огнями площадь Джемаа-эль-Фна.
Переезд в Сиди-Ифни, прогулка у океана
После завтрака нам предстоит длительный (около 400 км) переезд через горный хребет Высокий Атлас, но пейзажи за окном будет настолько живописными, что не дадут заскучать. В красивых видовых точках будем делать остановки, чтобы полюбоваться пейзажами, размяться и пофотографировать.
Во второй половине дня прибудем в небольшой городок Сиди-Ифни на побережье Атлантики, чей облик отличается уютными улочками с бело-голубыми домами и архитектурой времён колониальной Испании. Разместимся традиционном марокканском доме с внутренним двориком — риаде, а вечером погуляем у океана.
Пляж Легзира, прогулка по Сиди-Ифни
Утром отправимся на пляж Легзира. Это одно из самых впечатляющих побережий Марокко, которое также часто включают в список самых красивых пляжей мира. Природные глиняно-песчаные утёсы в виде арок цвета охры создают ощущение неземного пейзажа.
Пообедав свежей рыбой под шелест прибоя прямо на пляже, пойдём исследовать другую часть Легзиры. Здесь полюбуемся, как волны с грохотом обрушиваются на прибрежные камни и разлетаются тысячами брызг.
Вечером прогуляемся по городской набережной и центру, чтобы рассмотреть очаровательные местные улицы и здания в колониальном стиле. Затем вернёмся в риад, поужинаем и отдохнём.
Города Тизнит и Тафраут
Сегодня уедем от океана, чтобы познакомиться с двумя городами — провинциальным Тизнитом, известным мастерскими и магазинчиками изделий из серебра, где можно купить украшения и посуду, сделанные вручную — и Тафраутом, куда прибудем уже к вечеру и осмотрим местные достопримечательности.
Окрестности Тафраута, деревушка Агуерд-Удад, треккинг среди скал
Позавтракав, отправимся исследовать необычные пейзажи окрестностей Тафраута. Побываем в районе деревеньки Агуерд-Удад, знаменитом розовато-рыжими скалами причудливых форм и миндальными и аргановыми деревьями — редким дикорастущим видом растений. Здесь же увидим интересный арт-объект — раскрашенные в яркие цвета камни на фоне пустынной местности — работы бельгийского художника Жана Вераме.
Совершим треккинг среди скал и вернёмся в Тафраут. Вечером у вас останется свободное время — можно посвятить его шопингу и запастись аргановым маслом и бабушами — традиционными тапочками без задников из мягкой кожи.
Национальный парк «Сус-Масса», размещение и свободное время в Агадире
В этот день вернёмся к океану, в курортный и современный Агадир, не похожий на города, которые мы уже успели увидеть. Женщины здесь не закрывают лица, а на набережной можно встретить девушек в коротких шортах.
По пути посетим национальный парк «Сус-Масса»: прогуляемся и послушаем рассказ гида об обитающих тут животных. По прибытии в город разместимся в просторном отеле с бассейном, баром и SPA-зоной. Вечером — свободное время. Можно прогуляться по побережью или выбрать развлечения на свой вкус.
Обзорная площадка, переезд в Сиди Кауки, прогулка и отдых
Позавтракав, поднимемся к старой крепости на обзорную площадку, откуда полюбуемся бескрайним океаном и широкими пляжами. Затем покинем Агадир и отправимся в Сиди Кауки — небольшой городок в 25 километрах от Эс-Сувейры. Это один из популярных центров сёрфинга в Марокко, где высокие волны и сильные ветра, особенно зимой. А ещё здесь тоже растёт много аргановых деревьев и можно стать свидетелями того, как козы пасутся на ветвях в нескольких метрах от земли.
Разместимся в отеле, оставим вещи и прогуляемся по песчаным барханам. После можно расслабиться на пляже, искупаться или покататься на верблюдах.
Треккинг по побережью океана, переезд в Эс-Сувейру
В первой половине дня вас ждёт треккинг по побережью Атлантического океана. Стартуем от небольшого водопада. По пути полюбуемся необычными слоистыми скалами, рассмотрим камни, покрытые сотнями ракушек. Насладимся видами волн, сбивающихся в белоснежную пену. Кое-где преодолеем крутые подъёмы (наденьте удобную обувь и головной убор и возьмите солнцезащитный крем).
Во второй половине дня едем в Эс-Сувейру. По прибытии разместимся в риаде и поделимся друг с другом впечатлениями за ужином.
Знакомство с Эс-Сувейрой
Сегодня будем знакомиться с Эс-Сувейрой и погружаться в атмосферу города, где переплелись частички арабской, берберской и европейской культур, Восток и Запад. Пройдёмся по улицам, полюбуемся миксом архитектурных стилей и знаменитыми синими лодочками, заглянем в бело-голубую медину и на рыбный рынок. Пообедаем свежайшими морепродуктами прямо на берегу.
После обеда — свободное время. Можно самостоятельно прогуляться по набережной и насладиться запахом моря.
Возвращение в Марракеш, прогулка по городу
Утром направляемся обратно в Марракеш, чтобы успеть изучить его знаковые места. Пройдёмся по старому городу, полюбуемся дворцом Бахия со 150 залами и внутренними двориками, украшенными мозаикой, росписью и орнаментами. Побываем в ботаническом саду Мажорель, где рассмотрим коллекцию растений с пяти континентов. Напоследок заглянем на рынок — шумное и оживлённое место с самыми разнообразными товарами: от специй и сладостей до посуды и обуви.
Вечером за ужином пообщаемся и обменяемся фотографиями.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Марракеш, аэропорт, время - по договорённостиЗавершение: Марракеш, аэропорт, первая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.