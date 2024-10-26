Встретить рассвет в Сахаре, пообщаться с берберами и очароваться красками городов
Вы полюбуетесь роскошью дворцов и кажущейся простотой строений из глины, увидите производство арганового масла и шафрана и попробуете плести ковры. Думаете, вас уже ничем не удивить? — Тогда вам с нами в сказочное королевство!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 774
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Для въезда в Королевство Марокко сроком до 90 дней жителям России виза не требуется. По прибытии в Марокко в пункте пограничного контроля аэропорта в паспорт ставят только штампы о въезде и выезде. Консульский сбор не взимается. Время — минус 3 часа от московского.
Проживание. В 2-местных номерах со всеми удобствами в отелях и риадах — отелях в традиционном марокканском стиле: как правило, это 2-3-этажное здание с открытой террасой и внутренним двориком. Во время поездки в пустыню (1 ночь) разместимся в традиционных шатрах по 3-4 человека (удобства общие).
Если вы отправляетесь один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. Традиционные марокканские завтраки и ужины включены в стоимость тура. Обедать будем в течение дня в местных кафе (в стоимость не входит).
Связь и интернет. В отелях, риадах, а также в общественных местах (кафе, отели и т. д.) есть Wi-Fi, мобильная связь есть на протяжении всего маршрута.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и не более получаса едем в отель в центре города. Вы отдохнёте после перелёта, поужинаем, познакомимся друг с другом и послушаем рассказ гида о предстоящем путешествии.
Айт-Бен-Хадду, крепость Амридил
Сегодня в 9:00 отправимся в город-крепость Айт-Бен-Хадду, построенный из красно-коричневой глины в 11 веке для приюта и безопасного отдыха торговых караванов. Проедем по головокружительному серпантину сквозь Атласские горы через перевал Тизи-н’Тишка, самый высокий на севере Африки, и полюбуемся чарующим пейзажем.
Во время прогулки по Айт-Бен-Хадду заглянем на киностудию «Атлас», где были созданы известные фильмы «Мумия», «Гладиатор», снимались эпизоды сериала «Игра престолов» и другие. Увидим, как из привычных предметов создаются невероятные декорации, рассмотрим интерьеры съёмочных павильонов.
Затем поедем к крепости (касбе) Амридил, на территории которой в уютном мини-отеле поужинаем и проведём ночь.
Прогулка по касбе Амридил, ущелье Дадес
После завтрака прогуляемся по реконструированной местной семьёй касбе 17-го века. Это историческое строение раньше даже было изображено на марокканской банкноте. Вы услышите рассказ об отражённых в архитектуре крепости исламских принципах, о жизни берберов и их быте.
Затем отправимся в живописное ущелье Дадес. Пройдёмся по его дну и полюбуемся причудливыми красными скалами, извивающейся дорогой, бегущей вверх, и еле заметной с высоты ниточкой реки.
Треккинг в ущелье Тодра, ночь в пустыне
Утром совершим треккинг по впечатляющему ущелью Тодра меж высоких живописных скал, нависающих над узкими проходами. Побываем в селении берберов, коренной житель покажет нам развалины древней цитадели.
Вечером доедем до деревни Мерзуга, где заберёмся на верблюдов и отправимся вглубь пустыни примерять на себя роль кочевников. Ночевать будем в шатрах-палатках — национальных берберских жилищах (есть туалеты и электричество).
Это будет незабываемый вечер под яркими звёздами, с танцами и песнями у костра посреди завораживающей бескрайней пустыни. За ужином попробуем традиционную еду и пообщаемся с аборигенами: они расскажут о своих культуре, жизни и традициях.
Рассвет в пустыне, переезд на верблюдах в Мерзугу, деревня Агдез
Сегодня проснёмся пораньше, чтобы подняться на дюну и увидеть, как рассветное солнце окрашивает барханы в оттенки оранжевого. Полюбуемся впечатляющим простором, убегающим за горизонт, понаблюдаем за игрой лучей на песчаном холсте.
Затем знакомым путём на верблюдах вернёмся в Мерзугу, где на несколько часов остановимся в отеле: позавтракаем, смоем с ног пыль Сахары и передохнём.
Около 11:00 на машине отправимся в деревню Агдез. По пути остановимся у частного хозяйства и попробуем свежего верблюжьего молока. Пообедаем в кафе с панорамным видом и посмотрим на долину реки Драа, покрытую финиковыми пальмами.
Вечером прогуляемся по деревне и посетим старую крепость, а после разместимся в отеле.
Мастер-класс по плетению ковров, знакомство с производством шафрана, переезд в Тарудант
В этот день познакомимся с местными мастерами и ремёслами. В деревушке берберов понаблюдаем, как ткачихи вручную создают ковры невероятной красоты, и попробуем это делать сами.
Затем побываем в местечке, где производят дорогостоящий шафран. Увидим, как он растёт, узнаем, как его обрабатывают и в чём ценность этой специи.
Далее отправимся в сторону Таруданта — старинного города, окружённого холмами и пальмовыми рощами. В 16 веке для защиты от врагов он был дополнительно обнесён высокой стеной. Дорога будет лежать среди аргановых деревьев — символа страны: масло из аргановых косточек — важный товар для экспорта. А деревья облюбовали местные козы, которые взбираются прямо на ветки, чтобы полакомиться листьями.
По приезде осмотрим город и отдохнём в традиционном марокканском отеле.
Производство арганового масла, велосипедная прогулка
С утра едем на производство арганового масла. Нам расскажут о его уникальных полезных свойствах и желающие приобретут оригинальный сертифицированный продукт.
Днём доедем до города Тафраут, сядем на велосипеды и прокатимся до селения Агуерд-Удад. Посмотрим на пирамидальную красную скалу, которую прозвали «Наполеонова треуголка», и на расписанные бельгийским художником камни, органично вплетённые в природный ландшафт
Те, кто не захочет кататься, могут прогуляться по улочкам Тафраута и, поторговавшись, купить сувениры и изделия ручной работы в местных лавочках.
Дорога к океану
Сегодня отправляемся к океану! Воздух стал прохладнее и свежее, дышится легче — мы приближаемся! Проедем сквозь ущелье Айт-Мансур и остановимся в городе Тизнит, где рассмотрим изделия из серебра, в том числе традиционную посуду, и при желании приобретём понравившееся.
До побережья осталось совсем немного, а до следующей точки нашего маршрута — Сиди-Ифни — около часа. В пути полюбуемся бескрайней Атлантикой, а по прибытии отправимся гулять по набережной, дышать океаном и слушать крики чаек.
Пляж Легзира
Весь этот день будем гулять у океана и любоваться пейзажем: оранжевые скалы, подобравшиеся к побережью, из-за волн и ветров стали похожи на декорации к фантастическому фильму. Те, кто захочет взбодриться, могут искупаться: температура воды около 20 градусов.
Рассмотрим останцы необычных форм, пройдём под гигантскими арками, а потом поднимемся на прибрежное плато, откуда насладимся видом водной глади, песчаного берега и закатного солнца.
Агадир
Позавтракав, едем в Агадир — самый туристический город королевства. По пути заглянем в магазин, где можно купить керамические изделия ручной работы и самим освоить лепку на гончарном круге.
После обеда заселимся в отель с бассейнами, ресторанами, барами и другими развлечениями. Вечером желающие повеселятся в ночном клубе, которыми богат Агадир, или прогуляются по благоустроенной центральной набережной.
Прогулка по Марракешу
После завтрака отправляемся обратно в Марракеш, чтобы познакомиться с ним поближе. Пройдёмся по старому городу, полюбуемся дворцом Бахия со 150 залами и внутренними двориками, украшенными мозаикой, росписью и орнаментами. Побываем в ботаническом саду Мажорель, где рассмотрим коллекцию растений с пяти континентов. Прогуляемся по саду Менара.
Напоследок заглянем на шумный и оживленный восточный базар, где продают самые разнообразные товары: от специй и сладостей до посуды и обуви. Вечером устроим торжественный ужин, пообщаемся и обсудим впечатления от поездки.
Свободное время, отъезд
Сегодня в первой половине дня будет свободное время для прогулки и покупки сувениров. Затем — трансфер в аэропорт. Если вы хотите остаться в Марокко ещё на несколько дней, мы посоветуем, где побывать и что посетить.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гидом
- Работа сертифицированного местного гида-водителя
- Переезды по программе, включая трансфер из/до аэропорта г. Марракеш в случае прибытия с основной группой
- Проживание в отелях (10 ночей), в обустроенных шатрах-палатках (1 ночь)
- Традиционные завтраки и ужины в отелях и риадах, в кемпинге в пустыне
- Организация поездки на верблюдах в пустыню (включая работу местных погонщиков и аренду верблюдов)
- Входные билеты по программе
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты - от 28 000 руб. из Москвы
- Обеды, напитки - около 20 $ в сутки
- Чаевые: водителю (10 $), погонщику верблюдов (5 $), персоналу риада в Сиди-Ифни (5 $)
- Аренда велосипеда в Тафрауте (по желанию) - 10 $
- Такси при необходимости, в том числе, в случае прилёта/вылета вне основной группы - 15-20 $ в каждую сторону
- Личная медицинская страховка
- Одноместное размещение - 380 $ за тур
- Стоимость тура с началом 26.10 составляет 1765 $
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки