Как добраться до Маврикия на самолёте
В Маврикии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Маврикия
- Сивусагур Рамгулам MRUSir Seewoosagur Ramgoolam International Airport
Самые дешёвые билеты в Маврикий из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇲🇺Родригеса
|9 828
|1ч 40м
|09.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|18 853
|4ч
|09.01.2021
|из Сена-Дени
|20 239
|45м
|15.01.2021
|из 🇮🇳Мумбаи
|21 474
|6ч
|11.11.2020
|из 🇿🇦Кейптауна
|22 463
|49ч 50м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇮🇳Дели
|23 080
|7ч 30м
|21.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|26 261
|19ч 10м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|26 724
|17ч 45м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇮🇳Кочина
|26 863
|19ч 30м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|27 125
|32ч 25м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|27 715
|10ч 35м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|28 793
|22ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇲🇬Антананариву
|30 006
|1ч 45м
|13.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|30 885
|38ч 45м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|32 043
|29ч 50м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|33 117
|43ч 55м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|33 119
|32ч 50м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|35 801
|11ч 50м
|05.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|36 873
|23ч 35м (⇵1)
|11.03.2021
|из 🇪🇬Каира
|37 326
|28ч 20м (⇵1)
|10.04.2021
|из 🇰🇪Найроби
|37 691
|4ч 20м
|01.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|41 294
|43ч 20м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|41 639
|46ч (⇵2)
|08.11.2020
|из Сеула
|43 809
|31ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|44 089
|38ч 15м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇪🇪Таллина
|46 612
|23ч (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|47 011
|26ч 35м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇫🇷Страсбурга
|48 592
|20ч 45м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇹🇿Занзибара
|52 313
|28ч (⇵2)
|30.05.2021
|из 🇲🇷Нуакшот
|62 552
|38ч 25м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|64 911
|32ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|69 162
|24ч 30м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇧🇩Дакки
|71 128
|17ч (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇸🇨Маэ
|72 649
|15ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|77 336
|40ч 5м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|84 326
|50ч 30м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|87 625
|46ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|88 560
|23ч 35м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|106 579
|54ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇺Перта
|192 223
|29ч 10м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Маврикия
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Маврикия, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лондон, Палермо, Родригес и Антананариву
- 01.12.202031.01.2021
- 26.12.202009.01.2021
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