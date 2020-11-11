  1. Маврикий

Летим в Маврикий

Как добраться до Маврикия на самолёте

В Маврикии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Маврикия

  1. Сивусагур Рамгулам MRU
    Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport

Самые дешёвые билеты в Маврикий из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇲🇺Родригеса9 8281ч 40м
09.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга18 853
09.01.2021из Сена-Дени20 23945м
15.01.2021из 🇮🇳Мумбаи21 474
11.11.2020из 🇿🇦Кейптауна22 46349ч 50м (⇵2)
31.12.2020из 🇮🇳Дели23 0807ч 30м
21.01.2021из 🇳🇱Амстердама26 26119ч 10м (⇵1)
21.11.2020из 🇨🇭Женевы26 72417ч 45м (⇵1)
04.11.2020из 🇮🇳Кочина26 86319ч 30м (⇵1)
24.12.2020из 🇦🇪Дубая27 12532ч 25м (⇵1)
06.11.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама27 71510ч 35м (⇵1)
04.11.2020из 🇫🇷Парижа28 79322ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇲🇬Антананариву30 0061ч 45м
13.11.2020из 🇹🇷Стамбула30 88538ч 45м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга32 04329ч 50м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Москвы33 11743ч 55м (⇵2)
14.01.2021из 🇦🇪Шарджи33 11932ч 50м (⇵1)
04.11.2020из 🇬🇧Лондона35 80111ч 50м
05.11.2020из 🇺🇦Киева36 87323ч 35м (⇵1)
11.03.2021из 🇪🇬Каира37 32628ч 20м (⇵1)
10.04.2021из 🇰🇪Найроби37 6914ч 20м
01.11.2020из 🇷🇺Новосибирска41 29443ч 20м (⇵2)
04.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива41 63946ч (⇵2)
08.11.2020из Сеула43 80931ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне44 08938ч 15м (⇵2)
01.01.2021из 🇪🇪Таллина46 61223ч (⇵2)
27.11.2020из 🇺🇬Энтеббе47 01126ч 35м (⇵2)
15.01.2021из 🇫🇷Страсбурга48 59220ч 45м (⇵2)
17.11.2020из 🇹🇿Занзибара52 31328ч (⇵2)
30.05.2021из 🇲🇷Нуакшот62 55238ч 25м (⇵1)
10.02.2021из 🇷🇺Нижневартовска64 91132ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇦🇺Мельбурна69 16224ч 30м (⇵1)
07.11.2020из 🇧🇩Дакки71 12817ч (⇵1)
23.10.2020из 🇸🇨Маэ72 64915ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇦Одессы77 33640ч 5м (⇵2)
31.10.2020из 🇮🇳Ченная84 32650ч 30м (⇵2)
29.10.2020из 🇰🇿Алматы87 62546ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇧🇾Минска88 56023ч 35м (⇵2)
15.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу106 57954ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇦🇺Перта192 22329ч 10м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Маврикия, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лондон, Палермо, Родригес и Антананариву

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Маврикия