читать дальше экскурсии с Еленой. Отмечу не только грамотно организованный маршрут, пунктуальность Елены, комфортный транспорт, но еще огромное личное обаяние Ленино, готовность поделиться личной историей жизни на Маврикии — все это было невероятно интересно! Спасибо Елене за этот проведенный вместе супер насыщенный день. Совершенно не устали, не было ощущения перегруза информацией. Все прошло настолько органично, гладко и идеально организованно⭐️

Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла его прочувствовать только после