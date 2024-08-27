На Рождество – экскурсии в Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Порт-Луи на русском языке, цены от $298, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Мистический юг и сердце Маврикия
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересная экскурсия по Порт-Луи
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
12 сен в 16:30
13 сен в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
На машине
10 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
Тропические орхидеи, исчезающие виды животных и водопады Маврикия. Получите благословение у сакрального озера и раскройте секрет Семицветной долины
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
$1 000 за всё до 5 чел.
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
скидка
15%
4.5 часа
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океанских гигантов на Маврикии. Плавание с китами, интересные рассказы гида и профессиональная видеосъёмка ждут вас
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 10:00
13 сен в 10:00
14 сен в 10:00
350$298 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 августа 2024
    Влюбиться в Маврикий за один день
    Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла его прочувствовать только после
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    экскурсии с Еленой. Отмечу не только грамотно организованный маршрут, пунктуальность Елены, комфортный транспорт, но еще огромное личное обаяние Ленино, готовность поделиться личной историей жизни на Маврикии — все это было невероятно интересно! Спасибо Елене за этот проведенный вместе супер насыщенный день. Совершенно не устали, не было ощущения перегруза информацией. Все прошло настолько органично, гладко и идеально организованно⭐️

    Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смоглаСовершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла
  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Это было наше первое знакомство с Маврикием, а как известно, от первого впечатления зависит очень многое! Экскурсия, организованная Дашей, а
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    проведенная экскурсоводом Машей, пробудила в нас искренний интерес к этому удивительному райскому острову. Получили море незабываемых впечатлений и эмоций. Всем рекомендую!!!

  • И
    Игорь,
    15 августа 2024
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Все супер!!!!
  • А
    Александр
    6 июля 2024
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Великолепная экскурсия и удивительно позитивный и влюбленный в Маврикий организатор!!! Человек глубочайших познаний и профессионал своего дела!!! Даша, огромное Вам спасибо!!! Все прошло на одном дыхании!!! Было очень здорово и интересно!!! Рекомендую всем!!!
  • О
    Оксана
    8 мая 2024
    Влюбиться в Маврикий за один день
    Хотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
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    позволила узнать много интересного, увидеть места энергетического пространства,.... океан, история острова. Отдельно отмечу, комплимент от Елены- профессиональную фото сессию, ролик получился выше всяких похвал! Это навсегда останется в нашей памяти! Спасибо!!

    Хотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полный
  • А
    Анастасия
    29 февраля 2024
    Влюбиться в Маврикий за один день
    Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом! Бодро, увлекательно, познавательно) рекомендуем!
    Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «На Рождество»

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  1. Мистический юг и сердце Маврикия
  2. Влюбиться в Маврикий за один день
  3. Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в сентябре 2024
Сейчас в Порт-Луи в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 298 до 1 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 32 ⭐ отзыва, цены от $298. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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