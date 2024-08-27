8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересная экскурсия по Порт-Луи
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
12 сен в 16:30
13 сен в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
Тропические орхидеи, исчезающие виды животных и водопады Маврикия. Получите благословение у сакрального озера и раскройте секрет Семицветной долины
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
$1 000 за всё до 5 чел.
скидка
15%
4.5 часа
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океанских гигантов на Маврикии. Плавание с китами, интересные рассказы гида и профессиональная видеосъёмка ждут вас
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 10:00
13 сен в 10:00
14 сен в 10:00
350$298 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 августа 2024Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла его прочувствовать только после
- ООльга21 августа 2024Это было наше первое знакомство с Маврикием, а как известно, от первого впечатления зависит очень многое! Экскурсия, организованная Дашей, а
- ИИгорь,15 августа 2024Все супер!!!!
- ААлександр6 июля 2024Великолепная экскурсия и удивительно позитивный и влюбленный в Маврикий организатор!!! Человек глубочайших познаний и профессионал своего дела!!! Даша, огромное Вам спасибо!!! Все прошло на одном дыхании!!! Было очень здорово и интересно!!! Рекомендую всем!!!
- ООксана8 мая 2024Хотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
- ААнастасия29 февраля 2024Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом! Бодро, увлекательно, познавательно) рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «На Рождество»
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