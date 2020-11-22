Как добраться до Нуакшот на самолёте
В Нуакшот 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nouakchott International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нуакшот
- Нуакшот NKCNouakchott International Airport
Самые дешёвые билеты в Нуакшот из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|13 280
|11ч 50м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|14 933
|1ч 15м
|11.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|15 537
|12ч 5м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇲🇱Бамако
|15 994
|1ч 40м
|08.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|16 061
|10ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|17 215
|4ч 55м
|06.10.2021
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|18 156
|3ч
|04.05.2021
|из 🇩🇿Алжира
|19 880
|12ч 25м (⇵1)
|06.10.2021
|из 🇪🇸Тенерифе
|20 565
|5ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|21 166
|15ч 40м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇪🇸Ибицы
|21 335
|13ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|23 629
|14ч 15м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇫🇷Бордо
|24 422
|40ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇫🇷Нанта
|25 157
|26ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|25 203
|12ч 30м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇬🇦Либревиля
|29 107
|24ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|29 611
|8ч 50м (⇵1)
|06.10.2021
|из 🇲🇦Агадира
|30 849
|18ч 25м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|31 481
|37ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|32 489
|15ч 15м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|33 081
|31ч 35м (⇵2)
|06.10.2021
|из 🇲🇦Эль-Аюн
|33 171
|11ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|34 236
|12ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇬🇭Аккры
|37 129
|13ч 15м (⇵2)
|30.11.2020
|из Пуэнта-Нуара
|38 164
|9ч 20м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|40 120
|50ч 55м (⇵2)
|27.10.2020
|из Абиджана
|40 310
|14ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|42 290
|31ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇩Хартума
|42 988
|39ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из Ялты
|44 141
|38ч 30м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|45 942
|25ч 40м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|46 590
|28ч 50м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇶🇦Дохи
|49 143
|30ч (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|49 736
|30ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|50 420
|23ч 20м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇹🇩Нджамены
|50 895
|34ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|52 199
|29ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Остина
|62 211
|21ч 55м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|64 307
|56ч 15м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|69 024
|28ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇲Дуалы
|85 208
|11ч (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|85 376
|33ч 20м (⇵2)
|06.10.2021
|из 🇲🇦Рабата
|165 802
|17ч 10м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇬🇶Малабо
|537 123
|21ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нуакшот
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нуакшот, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абиджан, Бамако, Дакар, Стамбул и Лас-Пальмас
- 18.10.202027.10.2020
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