Летим в Нуакшот

Как добраться до Нуакшот на самолёте

В Нуакшот 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nouakchott International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нуакшот

  1. Нуакшот NKC
    Nouakchott International Airport

Самые дешёвые билеты в Нуакшот из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.11.2020из 🇪🇸Барселоны13 28011ч 50м (⇵1)
28.10.2020из 🇸🇳Дакара14 9331ч 15м
11.11.2020из 🇫🇷Парижа15 53712ч 5м (⇵1)
26.10.2020из 🇲🇱Бамако15 9941ч 40м
08.11.2020из 🇲🇦Касабланки16 06110ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇳Туниса17 2154ч 55м
06.10.2021из 🇪🇸Ласа-Пальмаса18 156
04.05.2021из 🇩🇿Алжира19 88012ч 25м (⇵1)
06.10.2021из 🇪🇸Тенерифе20 5655ч 45м (⇵1)
22.10.2020из 🇪🇸Малаги21 16615ч 40м (⇵2)
05.11.2020из 🇪🇸Ибицы21 33513ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇷Стамбула23 62914ч 15м (⇵1)
30.12.2020из 🇫🇷Бордо24 42240ч 50м (⇵2)
24.10.2020из 🇫🇷Нанта25 15726ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇪🇬Каира25 20312ч 30м (⇵1)
12.11.2020из 🇬🇦Либревиля29 10724ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇫🇷Марселя29 6118ч 50м (⇵1)
06.10.2021из 🇲🇦Агадира30 84918ч 25м (⇵1)
04.11.2020из 🇯🇴Аммана31 48137ч 35м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Москвы32 48915ч 15м (⇵2)
25.10.2020из 🇸🇦Джидды33 08131ч 35м (⇵2)
06.10.2021из 🇲🇦Эль-Аюн33 17111ч 5м (⇵1)
19.10.2020из 🇪🇸Мадрида34 23612ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇬🇭Аккры37 12913ч 15м (⇵2)
30.11.2020из Пуэнта-Нуара38 1649ч 20м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Махачкалы40 12050ч 55м (⇵2)
27.10.2020из Абиджана40 31014ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇸🇦Медины42 29031ч (⇵2)
20.10.2020из 🇸🇩Хартума42 98839ч 40м (⇵2)
16.10.2020из Ялты44 14138ч 30м (⇵2)
21.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда45 94225ч 40м (⇵1)
21.10.2020из 🇦🇪Шарджи46 59028ч 50м (⇵2)
22.12.2020из 🇶🇦Дохи49 14330ч (⇵1)
27.10.2020из 🇺🇦Киева49 73630ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇦🇪Дубая50 42023ч 20м (⇵1)
25.10.2020из 🇹🇩Нджамены50 89534ч 50м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇦Одессы52 19929ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇸Остина62 21121ч 55м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Грозного64 30756ч 15м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇿Ташкента69 02428ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇲Дуалы85 20811ч (⇵2)
05.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура85 37633ч 20м (⇵2)
06.10.2021из 🇲🇦Рабата165 80217ч 10м (⇵1)
15.11.2020из 🇬🇶Малабо537 12321ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Нуакшот