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Отправляйтесь в прошлое, в мир древних майя, и исследуйте их гигантские джунгли в потрясающем Чичен-Ице. Поднимитесь по священным храмам пирамид, поднимите тепло в «парных банях» и откройте зловещую «Платформу черепов», погрузившись в этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в Чичен-Ицу
Проход без очереди в кассе
Государственный налог
Что не входит
Транспорт
Экскурсия с гидом
Аудиогид для самостоятельных экскурсий (можно арендовать на месте)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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