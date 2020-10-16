Как добраться до Икстапы на самолёте
В Икстапе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ixtapa/Zihuatanejo Internacional Airport» вам не избежать
Список аэропортов Икстапы
- Сиуатанехо ZIHIxtapa/Zihuatanejo Internacional Airport
Самые дешёвые билеты в Икстапу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|3 663
|58м
|15.10.2020
|из 🇲🇽Агуаскальентеса
|6 518
|7ч 52м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|7 288
|4ч 24м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇲🇽Тихуаны
|10 574
|3ч 17м
|12.12.2020
|из 🇺🇸Фейетвила
|14 554
|8ч 3м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Остина
|15 262
|24ч 35м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|22 614
|31ч 28м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|24 312
|33ч 28м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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