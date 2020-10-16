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Летим в Икстапу

Как добраться до Икстапы на самолёте

В Икстапе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ixtapa/Zihuatanejo Internacional Airport» вам не избежать

Список аэропортов Икстапы

  1. Сиуатанехо ZIH
    Ixtapa/Zihuatanejo Internacional Airport

Самые дешёвые билеты в Икстапу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇲🇽Мехико3 66358м
15.10.2020из 🇲🇽Агуаскальентеса6 5187ч 52м (⇵1)
09.12.2020из 🇲🇽Гвадалахары7 2884ч 24м (⇵1)
30.10.2020из 🇲🇽Тихуаны10 5743ч 17м
12.12.2020из 🇺🇸Фейетвила14 5548ч 3м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Остина15 26224ч 35м (⇵2)
29.10.2020из 🇺🇸Вашингтона22 61431ч 28м (⇵2)
29.10.2020из 🇺🇸Балтимора24 31233ч 28м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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