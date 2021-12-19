Все экскурсии и мероприятия в Исла-Мухересе
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€79.18
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Гаррафонский природный риф-парк
👣 Пешеходная
🚘 Трансфер
Исследуйте рифы, зиплайн, трубку и многое другое в этой однодневной поездке на волшебный остров
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Исла-Мухересе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, цены от €79.18. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Исла-Мухересе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Мексике на 📅 декабрь, январь и февраль