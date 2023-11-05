Однодневные – экскурсии в Канкуне

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Канкуне на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
9 авг в 06:30
10 авг в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
На автобусе
1 отзыв
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: Лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
10 авг в 04:00
17 авг в 04:00
$220 за человека
Из Канкуна - в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
На автобусе
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
12 авг в 04:30
19 авг в 04:30
$240 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Petr
    5 ноября 2023
    Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом
  • С
    Светлана
    21 января 2023
    Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
    Полый восторг. Сеноты, на мой взгляд, это лучшее, что есть в Мексике. Мы были там практически одни, и это также
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    добавляло впечатлений. Кроме сенотов, посетили Эк-Балам и Вальядолид. Экскурсия и всё путешествие оставило неизгладимый след, от всей души рекомендую. Организаторам - огромное спасибо!

  • А
    Анатолий
    19 февраля 2020
    Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
    Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
  2. Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
  3. Из Канкуна - в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Чичен-Ица
  2. Самое главное
  3. Розовые озера
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в августе 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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