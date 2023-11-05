10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
9 авг в 06:30
10 авг в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: Лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
10 авг в 04:00
17 авг в 04:00
$220 за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
12 авг в 04:30
19 авг в 04:30
$240 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPetr5 ноября 2023Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
- ССветлана21 января 2023Полый восторг. Сеноты, на мой взгляд, это лучшее, что есть в Мексике. Мы были там практически одни, и это также
- ААнатолий19 февраля 2020Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Канкуну в августе 2024
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