7 часов
Водная прогулка
Тулум, снорклинг и обед в деревне майя: полный день приключений
Погрузитесь в мир древних майя, исследуйте подводный мир рифа и насладитесь уникальными вкусами в джунглях Канкуна
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$500 за всё до 12 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Коба и купание в трех сенотах: незабываемое приключение в Канкуне
Погрузитесь в историю цивилизации майя и освежитесь в кристально чистых сенотах в увлекательной шестичасовой экскурсии
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности с клиентом
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$524 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальное путешествие по Ривьере Майя: Акумаль, сеноты и Тулум
Проведите незабываемый день, исследуя сокровища Ривьеры Майя: от морских черепах до древних руин майя
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $550 за всё до 3 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессии в Канкуне: свадьба, романтика, подводные приключения
Захватите волшебные моменты в Канкуне с талантливым фотографом. Романтика, свадьба, уникальные подводные съемки
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$428 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Индейский ритуал Темаскаль в Канкуне: встреча с собой и природой
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее погружение в древние традиции и исцеление под руководством настоящего шамана
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от $625 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот Ик Киль и завод текилы: полное погружение
Погрузитесь в мир древних майя, колониальной архитектуры и уникальных природных явлений в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
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