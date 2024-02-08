10 часов
Групповая
до 18 чел.
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы: путеводитель по древнему миру
Вас ждет незабываемое путешествие по священным местам майя, где каждый камень хранит тайны древних цивилизаций
Начало: В вашем отеле
$199 за человека
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: У вашего отеля
$219 за человека
5 часов
Групповая
до 18 чел.
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль в Канкуне
Погрузитесь в удивительный мир майя: исследуйте древний город Тулум и примите участие в церемонии Темаскаль
Начало: В вашем отеле
$149 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай8 февраля 2024Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
- ЕЕлена27 ноября 2019Экскурсия замечательная. Хотя по времени очень продолжительная, совершенно не устали благодаря нашему гиду Татьяне. Татьяна удивительный человек! Кладезь информации по
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Все»
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