читать дальше добавляло впечатлений. Кроме сенотов, посетили Эк-Балам и Вальядолид. Экскурсия и всё путешествие оставило неизгладимый след, от всей души рекомендую. Организаторам - огромное спасибо!

Полый восторг. Сеноты, на мой взгляд, это лучшее, что есть в Мексике. Мы были там практически одни, и это также