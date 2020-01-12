3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Священный город Чичен-Ица

Экскурсия начнется с самого знаменитого сакрального города майяской цивилизации, где вы познакомитесь с ее легендарными сооружениями. Возле пирамиды Кукулькана, внесенной в список семи новых чудес света, поговорим о культе Пернатого змея — одного из верховных божеств майя — и его аналогиях с ацтекским Кетцалькоатлем. Монументальные руины Храмов Воинов и Ягуара, а также платформа Венеры позволят затронуть тему вторжения загадочных тольтектов в Чичен-Ицу и основы их верований. Также вы увидите башню Эль-Караколь, где узнаете об астрономических наблюдениях; крупнейшее среди древних городов поле для ритуальной игры в мяч и Священный сенот, принявший в свои воды тела многих прекрасных женщин и храбрых воинов, принесенных в жертву богам.

Отдых в сеноте Ик-Киль

Следующий пункт программы — наиболее известное карстовое озеро Юкатана. Как и у большинства мексиканских природных колодцев, у сенота Ик-Киль есть своя мифическая история, которую вы услышите по пути. В этом прохладном и красивом месте с удивительно правильной геометрической формой, чистой бирюзовой водой и комфортной для купания температурой вы сможете прекрасно отдохнуть и сделать сочные снимки неповторимых пейзажей.

Колониальный Вальядолид

Пообедав, вы отправитесь в симпатичный городок, основанный в середине 16 века испанским конкистадором Франсиско де Монтехо и названный в честь кастильской столицы. Эта часть программы станет символическим мостом уже совсем в другую эпоху, колониальную. На обзорной экскурсии по старинному Вальядолиду вы познакомитесь с типичной мексиканской архитектурой того времени, специфически преломившей европейские традиции зодчества. Увидите череду ярко раскрашенных домиков, осмотрите здание городской Ратуши и католический собор Канделария. А также побываете на центральной площади Сокало, где сможете присмотреть себе аутентичные изделия.

🕟 Тайминг

05:30-06:00 — выезд из отелей на экскурсию

08:00-10:00 — посещение археологической зоны Чичен-Ица

10:00 — выезд к сеноту Ик Киль

11:20-12:00 — купание в сеноте

12:00-13:00 — обед

13:00 — выезд в Вальядолид

13:40-14:30 — прогулка по городу

14:30 — выезд в Канкун

16:30 — прибытие в отель