6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум

Познакомиться с культовыми памятникам Юкатана и стать ближе к пониманию мира майя-тольтеков

Арсен
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Арсен – представитель гидов
В этой программе объединены достопримечательности, которые идеально дополняют друг друга в путешествии к легендарным цивилизациям Древней Мексики.

Вы познакомитесь с богатой мифологией и верованиями майя-тольтеков; изучите архитектуру и символику величественных построек, от которых захватывает дух; узнаете о древней астрономии и ритуальной игре в мяч; подниметесь на самую высокую пирамиду Юкатана и посетите мистические храмы.

Услышите легенды о таинственном исчезновении майя и их пророчествах.

А также искупаетесь в лазурном сеноте Ик-Киль и отдохнете на чудесном пляже в Тулуме.
$150 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшен вашего отеля
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум

Что вас ожидает

Чичен-Ица — свидетель великих цивилизаций
Рано утром вы отправитесь в культовый город Чичен-Ицу, где в древних пирамидах и величественных сооружения все еще живет дух цивилизаций майя и тольтеков, оставивших миру богатую мифологию, любопытные исторические сведения и мистические загадки, многие из которых так и не разгаданы. Возле грандиозной пирамиды Кукулькана поговорим о ее предположительных назначениях и легендах, связанных со знаменитым Пернатым змеем. Об истории захвата майя тольтеками вы узнаете в Храме воинов. На стадионе для игры в мяч «Пок та Пок» услышите о символике и корнях этого ритуального действа. Взглянете на Священный сенот — озеро-колодец для жертвоприношений.

Сенот Ик-Киль и затерянный в джунглях Коба
После прогулки по археологическому комплексу в Чичен-Ице вы отправитесь к крупнейшему сеноту Юкатана — Ик-Киль, или «месту, где рождается ветер». Вы сможете освежиться в лазурных водах природного колодцах или просто посидеть на берегу, любуясь колоритным природным антуражем. А пообедав, двинетесь к древним руинам майя, в поселение Коба, которое многие здесь считают местом силы. Здесь вы осмотрите самую высокую пирамиду на Юкатане — Нооч Муль — и на примере неотреставрированных церемониальных построек познакомитесь с классическим периодом развития майя.

Руины Тулума
В завершение вы побываете в портовом городе Тулум — где находятся третьи по посещаемости в стране руины. Изучая хорошо сохранившиеся фрески и барельефы, вы погрузитесь в культуру и ранние верования доколумбовой цивилизации, узнаете, какой была жизнь значимого центра торговли, а также услышите об особенностях бывшей крепостной стены, защищавшей «город рассвета» от нападений. Кроме того, здесь вы сможете сделать впечатляющие снимки — древние пирамиды на обрывистом утесе и виды на пляж Параисо смотрятся особенно эффектно.

🕟 Тайминг
04:30-06:00 — выезд из отелей на экскурсию.
08:30 — прибытие в археологическую зону Чичен-Ица (будем там раньше всех)
10:30 — выезд к сеноту Ик-Киль
11:00 — купание в сеноте
12:00 — обед
13:00 — выезд в Кобу
13:40 — осмотр Кобы
15:00 — выезд в Тулум
15:30 — осмотр Тулума
17:00- 18:30 — прибытие в отель

Организационные детали

  • Если вас будет 5 и более человек, напишите, пожалуйста, об этом при бронировании — на этот случай у нас есть для вас скидки
  • В стоимость включено: трансфер, страховка, входные билеты в археологические парки, обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшен вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Арсен
Арсен
Доброго времени суток, дорогие друзья! ​ Меня зовут Арсен, я нашел свое призвание в сфере туризма в 2001 году, побывал во многих странах ЮВА, 5 лет работал в Турции и 6 лет Таиланде, а почти 6 лет назад приехал в Мексику и полюбил её всем сердцем! Я работаю в команде профессиональных гидов, и мы бесконечно счастливы, что вы выбрали для своего путешествия эту удивительную и загадочную страну. Мы будем рады познакомить вас с ее культурой, историей и традициями, сделав все возможное, чтобы вы полюбили Мексику так же, как и мы!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

31 января 2020
Все очень интересно но коба и тулум просто супер!
13 января 2020
Добрый день всем! Экскурсия крайне насыщена. Вставать надо (в зависимости от очереди отеля при сборе автобусом) в самом "удачном" случае до пяти утра. Зато можно выбрать в автобусе лучшие места. Тулум, как четвертая точка, был уже "для галочки". Советую больше проводить времени в Чечен-Итца и в Сеноте. Он реально самый лучший из (двух) увиденных. За малый автобус и за русский язык доплата в два-два с половиной раза по сравнению с предложениями на Booking.com, которые становятся доступными при самостоятельном заказе гостиницы на этом ресурсе.
Обязательно берите шлепки для Сенота и вкусняшки в дорогу. Обед (он стандартный для экскурсий - это внешние провайдеры) - на столовском уровне. Нужна _нескользкая_ обувь для Кобы. Многие реально с трудом спускались вниз по отполированным веками камням лестницы. Лекгий летний хайкинг подойдет - будете чувствовать себя уверенно. //Вадим
7 января 2020
Отличная экскурсия! Узнали очень много интересного о Мексике, начиная с появления первых людей Южно-Американском континенте до современных нравов и обычаев мексиканцев. Ну, и, конечно, про племена индейцев: майя, ацтеки и пр. Огромное спасибо гиду Екатерине - нам очень повезло, что именно она нас сопровождала на этом долгом и интересном маршруте.
День хоть начался для нас ещё до рассвета, но вместил столько потрясающих событий, которые запомнятся надолго: подъем на пирамиду, купание в кристально чистой воде сенота, город Рассвета на берегу утеса за каменной стеной и, конечно, незабываемые постройки культа Кукулькана в Чичен-Ице. Очень рекомендую! Все это нужно увидеть своими глазами!
23 декабря 2019
Прекрасная экскурсия, однозначно рекомендуется к посещению. Несмотря на ранний выезд из отелей, время пролетело просто незаметно. Мы познакомились с историей Мексики, начиная ещё с тех времён, когда произошло заселение людьми территории двух Америк. Услышали историю майя и других цивилизаций, посетили несколько древних городов, поднялись на пирамиду, искупались в сеноте невероятной красоты, сделали чудесные фотографии. Гид Екатерина восхитительный рассказчик, маршрут составлен продуманно, с короткими и неутомительными переездами.
3 октября 2019
Экскурсия прошла в сопровождении изумительного гида Тамары, которая очень хорошо чувствовала группу и рассказывала то красивые легенды, то фаты из жизни народов майа. Порядок и время посещения достопримечательностей был выбран очень удачно: Чичен-Ица была почти пустая, можно было спокойно перемещаться по территории и не бояться потерять гида. Единственное, хотелось бы ещё включить хотя бы 30 минут на самостоятельный осмотр (до некоторых объектов мы не дошли в виду строгого тайминга, но было бы интересно и их посмотреть). Сенот был почти пустой (максимум 6 человек из других групп). В Тулуме можно было бы успеть сбегать искупаться (но буквально 15 минут). Экскурсия прошла в бодром темпе, но оказалась довольно простая (несмотря на долгую продолжительность). Рекомендую всем!
3 июля 2019
Отличная экскурсия,содержательная и познавательная! Особенно хотелось бы отметить отличную работу гида Александра! Кладезь знаний! Всем советуем!

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