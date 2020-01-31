6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чичен-Ица — свидетель великих цивилизаций

Рано утром вы отправитесь в культовый город Чичен-Ицу, где в древних пирамидах и величественных сооружения все еще живет дух цивилизаций майя и тольтеков, оставивших миру богатую мифологию, любопытные исторические сведения и мистические загадки, многие из которых так и не разгаданы. Возле грандиозной пирамиды Кукулькана поговорим о ее предположительных назначениях и легендах, связанных со знаменитым Пернатым змеем. Об истории захвата майя тольтеками вы узнаете в Храме воинов. На стадионе для игры в мяч «Пок та Пок» услышите о символике и корнях этого ритуального действа. Взглянете на Священный сенот — озеро-колодец для жертвоприношений.

Сенот Ик-Киль и затерянный в джунглях Коба

После прогулки по археологическому комплексу в Чичен-Ице вы отправитесь к крупнейшему сеноту Юкатана — Ик-Киль, или «месту, где рождается ветер». Вы сможете освежиться в лазурных водах природного колодцах или просто посидеть на берегу, любуясь колоритным природным антуражем. А пообедав, двинетесь к древним руинам майя, в поселение Коба, которое многие здесь считают местом силы. Здесь вы осмотрите самую высокую пирамиду на Юкатане — Нооч Муль — и на примере неотреставрированных церемониальных построек познакомитесь с классическим периодом развития майя.

Руины Тулума

В завершение вы побываете в портовом городе Тулум — где находятся третьи по посещаемости в стране руины. Изучая хорошо сохранившиеся фрески и барельефы, вы погрузитесь в культуру и ранние верования доколумбовой цивилизации, узнаете, какой была жизнь значимого центра торговли, а также услышите об особенностях бывшей крепостной стены, защищавшей «город рассвета» от нападений. Кроме того, здесь вы сможете сделать впечатляющие снимки — древние пирамиды на обрывистом утесе и виды на пляж Параисо смотрятся особенно эффектно.

🕟 Тайминг

04:30-06:00 — выезд из отелей на экскурсию.

08:30 — прибытие в археологическую зону Чичен-Ица (будем там раньше всех)

10:30 — выезд к сеноту Ик-Киль

11:00 — купание в сеноте

12:00 — обед

13:00 — выезд в Кобу

13:40 — осмотр Кобы

15:00 — выезд в Тулум

15:30 — осмотр Тулума

17:00- 18:30 — прибытие в отель